Sprzęt

Mały, tani i pojemny. Taki właśnie powinien być pendrive

Pendrive, zwłaszcza dla studentów, to wciąż coś, co przynajmniej w jednym egzemplarzu powinien mieć każdy użytkownik komputera.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:46
I nie musi to być sprzęt z najwyższej półki. Często właśnie konieczny okazuje się tańszy wariant. Na przykład kiedy chcemy coś wydrukować w miejscu publicznym, w którym wiemy, że samo podłączenie go do lokalnego PC spowoduje zebranie bazy wirusów z połowy uczelni w mieście. W takim wypadku warto mieć jakiś tani, ale porządny pendrive, na którym będziemy przenosić tylko te dane, które zaraz po ich wykorzystaniu będą mogły iść pod format. GOODRAM UME3 w promocji w x-kom to natomiast idealny wybór do tego zadania.

GOODRAM UME3 Tani pendrive

GOODRAM UME3

Standardowo jest on wyceniony na 30,90 zł. Jednak w dzisiejszej promocji możecie go kupić znacznie taniej, bo za 22,90 zł. Oferuje on 128 GB pamięci. Dodatkowo pozwala na odczyt z prędkością 60 MB/s i zapis 20 MB/s. Nie jest to demon prędkości, jednak w tych zastosowaniach wcale nim być nie musi. Grunt, że jest tani i pojemny. 

GOODRAM UME3 Tani pendrive

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

pendrive Goodram GOODRAM UME3
Zródła zdjęć: GOODRAM