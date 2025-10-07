Mały, tani i pojemny. Taki właśnie powinien być pendrive

I nie musi to być sprzęt z najwyższej półki. Często właśnie konieczny okazuje się tańszy wariant. Na przykład kiedy chcemy coś wydrukować w miejscu publicznym, w którym wiemy, że samo podłączenie go do lokalnego PC spowoduje zebranie bazy wirusów z połowy uczelni w mieście. W takim wypadku warto mieć jakiś tani, ale porządny pendrive, na którym będziemy przenosić tylko te dane, które zaraz po ich wykorzystaniu będą mogły iść pod format. GOODRAM UME3 w promocji w x-kom to natomiast idealny wybór do tego zadania.

GOODRAM UME3

Standardowo jest on wyceniony na 30,90 zł. Jednak w dzisiejszej promocji możecie go kupić znacznie taniej, bo za 22,90 zł. Oferuje on 128 GB pamięci. Dodatkowo pozwala na odczyt z prędkością 60 MB/s i zapis 20 MB/s. Nie jest to demon prędkości, jednak w tych zastosowaniach wcale nim być nie musi. Grunt, że jest tani i pojemny.