ChatGPT pomoże teraz w kwestii muzyki. Musisz tylko spełnić warunek

To generalnie jest bardzo dobra wiadomość. Użytkownicy platformy streamingowej Spotify mogą teraz połączyć swoje konta z ChatGPT, aby otrzymać jeszcze lepiej spersonalizowane rekomendacje, dotyczące muzyki oraz podcastów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co warto wiedzieć o nowej funkcji?

Po pierwsze, jest ona dostępna zarówno dla użytkowników wersji bezpłatnej, jak i płatnej Spotify. Aby połączyć swoje konto Spotify z chatbotem AI, wystarczy jedynie wspomnieć "Spotify" w rozmowie z ChatGPT i wyrazić zgodę na połączenie konta.

Nie wiesz czego posłuchać?

To dylemat stary jak świat. Czasami znalezienie utworów, pasujących do obecnego nastroju oraz okazji, bywa szalenie trudnym zadaniem. I tu pole do popisu ma sztuczna inteligencja - kiedy w głowie pustka, to ona może się w końcu wykazać i podpowiedzieć jakieś satysfakcjonujące rozwiązanie. Podczas rozmowy z chatbotem opartym na sztucznej inteligencji możemy w dowolnym momencie poprosić go o rekomendacje utworów muzycznych lub podcastów, które zostaną automatycznie powiązane z aplikacją Spotify. Proste? Otóż, proste i dość wygodne.

Warto wiedzieć, że użytkownicy darmowej wersji Spotify mogą korzystać w tym przypadku wyłącznie z playlist udostępnianych przez Spotify. Korzystający ze Spotify Premium mają nieco lepiej - mogą posługiwać się nieco bardziej szczegółowymi komunikatami opisującymi, czego chcieliby posłuchać. Dzięki czemu ich wybory mogą być jeszcze bardziej spersonalizowane i trafne.

Niezależnie od wersji, jedno jest pewne - możliwość uzyskania dostępu do aplikacji Spotify z poziomu ChatGPT zapewnia szybszy dostęp do strumieniowego przesyłania muzyki podczas korzystania z chatbota.