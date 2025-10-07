Smartfon na lata za 399 zł. Oby więcej takich promocji

Konkretnej, nie oznacza na szczęście flagowej. Ot, ze sprzętowego punktu widzenia warto mieć większy zapas RAM, przyzwoity procesor i ekran Full HD+. Wszystko to znajdziemy w Motoroli Moto G15, którą możemy dziś kupić za jedyne 499 zł w ramach Allegro Days. Na szczęście promocja ta nie wymaga konta Smart!.

Dalsza część tekstu pod wideo

Motorola Moto G15

Warto wspomnieć coś o samym smartfonie. Oferuje on 6,72-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+, a jego sercem jest Mediatek Helio G81 Extreme. Tego wspiera natomiast 8 GB RAM, czyli ilość, której nie zabraknie nam przez lata. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, to dostaniemy 128 GB, którą można rozbudować kartą microSD. To jedna wciąż nie wszystko.

Na pokładzie znajduje się NFC, dzięki czemu płacenie smartfonem będzie przyjemne. Natomiast obecność portu Jack 3.5 mm możemy podłączyć dowolne, w tym przewodowe słuchawki z odpowiednią wtyczką. Co więcej, ten nie stanowi problemu dla wodoszczelności smartfonu, która funkcjonuje w ramach IP54. Całość uzupełnia natomiast podwójny aparat z sensorem głównym 50 Mpix i bateria 5200 mAh. A wszystko to za jedyne 399 zł.