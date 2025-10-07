Sprzęt

Smartfon na lata za 399 zł. Oby więcej takich promocji

Czego oczekiwać od smartfona na lata? To proste: żeby przez te lata dobrze nam służył. To jednak wymaga konkretnej specyfikacji.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Smartfon na lata za 399 zł. Oby więcej takich promocji

Konkretnej, nie oznacza na szczęście flagowej. Ot, ze sprzętowego punktu widzenia warto mieć większy zapas RAM, przyzwoity procesor i ekran Full HD+. Wszystko to znajdziemy w Motoroli Moto G15, którą możemy dziś kupić za jedyne 499 zł w ramach Allegro Days. Na szczęście promocja ta nie wymaga konta Smart!.

Dalsza część tekstu pod wideo
Motorola Moto G15 399 za smartfon z 8 GB RAM i NFC

Motorola Moto G15

Warto wspomnieć coś o samym smartfonie. Oferuje on 6,72-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+, a jego sercem jest Mediatek Helio G81 Extreme. Tego wspiera natomiast 8 GB RAM, czyli ilość, której nie zabraknie nam przez lata. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, to dostaniemy 128 GB, którą można rozbudować kartą microSD. To jedna wciąż nie wszystko.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czerwony
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czerwony
-200.99 zł
1199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Brązowy
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Brązowy
-200 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Smartfon MOTOROLA Razr 60 Ultra 5G 16/512GB 7.0" 165Hz Czerwony
Smartfon MOTOROLA Razr 60 Ultra 5G 16/512GB 7.0" 165Hz Czerwony
0 zł
4849 zł - najniższa cena
Kup teraz 4849 zł
Advertisement

Na pokładzie znajduje się NFC, dzięki czemu płacenie smartfonem będzie przyjemne. Natomiast obecność portu Jack 3.5 mm możemy podłączyć dowolne, w tym przewodowe słuchawki z odpowiednią wtyczką. Co więcej, ten nie stanowi problemu dla wodoszczelności smartfonu, która funkcjonuje w ramach IP54. Całość uzupełnia natomiast podwójny aparat z sensorem głównym 50 Mpix i bateria 5200 mAh. A wszystko to za jedyne 399 zł.

Motorola Moto G15 399 za smartfon z 8 GB RAM i NFC

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
Motorola smartfony Motorola Moto g15
Zródła zdjęć: Motorola