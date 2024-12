Stworzyli najcieńsze spaghetti na świecie i chcą Cię nim leczyć

Zrobione z mąki nitki są jednym z najsłynniejszych dań, które można spotkać chociażby we Włoszech. Ale mączna struktura okazuje się mieć też inne zastosowania. Na przykład pewni badacze postanowili wykorzystać je w medycynie.

372 nanometry – to średnica nowego spaghetti, przez co jest ono około 200 razy cieńsze niż ludzki włos! Ultracienkie filindeu z Sardynii wydaje się tu grube jak palec. Jednak nowych, mącznych nitek opracowanych przez badaczy próżno szukać na talerzu. Zamiast tego trafią chociażby do sal operacyjnych.

Cudowne nanowłókna

Zwykle, by powstało spaghetti, poza odpowiednią mieszaniną mąki i płynu potrzebne są metalowe otwory, które mogą zamienić jednolitą masę na smukłe nitki. Tu jednak zastosowano nieco inną metodę czyli elektroprzędzenie, co pozwoliło na uzyskanie bardzo niewielkich włókien. Ale to nie jedyny składnik sukcesu, który może okazać się niezwykle ważny w medycynie.

Nanowłókna skrobiowe są obecnie obiecującym materiałem używanym przez lekarzy. Dzięki swojej elastyczności i dużej powierzchni, a także biodegradowalności oraz porowatości mogą być wykorzystywane do dostarczania w ten sposób leków, wspomagania gojenia się ran, a nawet regeneracji kości – wylicza portal sciencealert.com. Jednak nanowłókna pozyskiwane bezpośrednio z roślin były bardzo kosztowne pod kątem energii oraz wody, stąd naukowcy szukali innego rozwiązania.

Makaron dla mrówek

W oczach zespołu kierowanego przez Beatrice Britton z University College London mąka zdawała się być dobrym kandydatem, choć nie pozbawionym wad. Te najważniejsze to obecność białka i celulozy, które utrudniają proces elektroprzędzenia. Przez to dużo łatwiej uzyskać z niej kleistą papkę niż materiał do tworzenia nanowłókien. Rozwiązaniem zastosowanym przez badaczy okazało się zastąpienie wody przez kwas mrówkowy. Dzięki temu łatwiej było robić małe struktury tworzące skrobię, a sam kwas odparowywał zaraz po wykonaniu swojego zadania.

W efekcie powstała elastyczna mata z nanowłókien. Jest ona tańszą i dużo bardziej ekologiczną alternatywą dla innych, tego typu materiałów. Choć zanim trafi do lekarzy i pacjentów, musi jeszcze przejść kilka testów. Badacze muszą najpierw sprawdzić dokładnie właściwości tych włókien, dzięki czemu będzie wiadomo chociażby jak szybko się rozkładają lub jak oddziałują z innymi substancjami. Już jednak wiadomo, że ten makaron nie będzie nadawał się do jedzenia, a miłośnikom cienkich nitek pozostaje sprawdzona wycieczka na Sycylię.

