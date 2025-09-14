Cudowny lek na odchudzanie? Ujawniono, czemu ludzie z niego rezygnują

Ozempic działa ale...

Badacze z Aarhus University i Aarhus University Hospital w Danii, pod kierownictwem profesora Reimara W. Thomsena, przeanalizowali dane zdrowotne tysięcy osób. Odkryli, że ponad połowa dorosłych bez cukrzycy, którzy zaczęli brać lek semaglutyd na odchudzanie, przestaje go stosować w ciągu roku.

Lek semaglutyd działa, bo zmniejsza apetyt i sprawia, że szybciej czujemy się syci. Aby utrzymać efekty, trzeba go jednak brać stale – i właśnie tu pojawia się wiele problemów. Bardzo duża liczba osób korzystających z tego typu terapii, po czasie z niej rezygnuje. Dlaczego? Powodów jest kilka.

Wysoka cena (około 2000 euro rocznie w Danii) sprawia, że wiele osób, szczególnie młodszych i z uboższych regionów, rezygnuje z kuracji. Ponadto skutki uboczne, takie jak nudności, wymioty czy biegunki, częściej dotykają osób z wcześniejszymi problemami żołądkowymi lub chorobami przewlekłymi – i to one częściej przerywają leczenie.

Osoby z historią problemów psychicznych oraz mężczyźni (u których lek często działa słabiej niż u kobiet) również częściej rezygnują. Po odstawieniu leku efekty szybko znikają, a waga zwykle wraca.