Bez zaskoczenia: Huawei i Samsung na czele rynku składaków
Huawei i Samsung to dwie marki, które najmocniej działają na rynku składanych telefonów. Nic zaskakującego zatem, że to te dwie marki mają największy kawałek rynkowego tortu. Tym razem jednak Huawei wyprzedził Samsunga.
Huawei i Samsung na czele, Honor się wspina
To właśnie chińska marka ma aż 48% rynku składanych telefonów na świecie, a Samsung który długo był liderem ma jedynie 20%. Koreańczycy coraz mocniej czują też na karku dyszenie Honora. Huaweiowi pomagają sukcesy takich smartfonów jak Pura X czy Mate X6. Ten drugi poprawił notowania Huaweia poza jego chińskim matecznikiem.
To jednak Chiny są głównym rynkiem składanych urządzeń. W Państwie Środka takie telefony to 3,2% wszystkich sprzedanych smartfonów. Dla porównania w Ameryce Północnej to zaledwie 1,2%, a w Europie ledwie 0,6%. To zatem bardzo mały rynek, ale obłożony wysokimi marżami. Huawei planuje jednak otworzyć go bardziej na telefony ze średniej półki pod względem specyfikacji.
Według szacunków firm Omdia i Canalys w 2026 składaki zanotują aż 51% wzrostu sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. W 2027 będzie to wzrost o 34%.