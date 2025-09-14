Bez zaskoczenia: Huawei i Samsung na czele rynku składaków

Huawei i Samsung na czele, Honor się wspina

To właśnie chińska marka ma aż 48% rynku składanych telefonów na świecie, a Samsung który długo był liderem ma jedynie 20%. Koreańczycy coraz mocniej czują też na karku dyszenie Honora. Huaweiowi pomagają sukcesy takich smartfonów jak Pura X czy Mate X6. Ten drugi poprawił notowania Huaweia poza jego chińskim matecznikiem.

To jednak Chiny są głównym rynkiem składanych urządzeń. W Państwie Środka takie telefony to 3,2% wszystkich sprzedanych smartfonów. Dla porównania w Ameryce Północnej to zaledwie 1,2%, a w Europie ledwie 0,6%. To zatem bardzo mały rynek, ale obłożony wysokimi marżami. Huawei planuje jednak otworzyć go bardziej na telefony ze średniej półki pod względem specyfikacji.