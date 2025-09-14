Sprzęt

Bez zaskoczenia: Huawei i Samsung na czele rynku składaków

Huawei i Samsung to dwie marki, które najmocniej działają na rynku składanych telefonów. Nic zaskakującego zatem, że to te dwie marki mają największy kawałek rynkowego tortu. Tym razem jednak Huawei wyprzedził Samsunga.

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 21:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bez zaskoczenia: Huawei i Samsung na czele rynku składaków

Huawei i Samsung na czele, Honor się wspina

To właśnie chińska marka ma aż 48% rynku składanych telefonów na świecie, a Samsung który długo był liderem ma jedynie 20%. Koreańczycy coraz mocniej czują też na karku dyszenie Honora. Huaweiowi pomagają sukcesy takich smartfonów jak Pura X czy Mate X6. Ten drugi poprawił notowania Huaweia poza jego chińskim matecznikiem.

Dalsza część tekstu pod wideo

To jednak Chiny są głównym rynkiem składanych urządzeń. W Państwie Środka takie telefony to 3,2% wszystkich sprzedanych smartfonów. Dla porównania w Ameryce Północnej to zaledwie 1,2%, a w Europie ledwie 0,6%. To zatem bardzo mały rynek, ale obłożony wysokimi marżami. Huawei planuje jednak otworzyć go bardziej na telefony ze średniej półki pod względem specyfikacji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smoczek LOVI Buddy Bear 0-6 m (2 sztuki)
Smoczek LOVI Buddy Bear 0-6 m (2 sztuki)
0 zł
31.44 zł - najniższa cena
Kup teraz 31.44 zł
Wiertarko-wkrętarka RYOBI ONE+ R18DD3-0 + Akumulator RYOBI RC18120-150 5Ah 18V + Ładowarka
Wiertarko-wkrętarka RYOBI ONE+ R18DD3-0 + Akumulator RYOBI RC18120-150 5Ah 18V + Ładowarka
0 zł
615.13 zł - najniższa cena
Kup teraz 615.13 zł
Zestaw sprężyn NEO TOOLS 11-980
Zestaw sprężyn NEO TOOLS 11-980
0 zł
23.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 23.99 zł
Advertisement

Według szacunków firm Omdia i Canalys w 2026 składaki zanotują aż 51% wzrostu sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. W 2027 będzie to wzrost o 34%.

Image
telepolis
honor huawei samsung zginane smartfony składany telefon
Zródła zdjęć: huawei
Źródła tekstu: omdia, canalys