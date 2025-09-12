PayPo chwali się popularnością swojej karty. Liczba jest okrągła

Karta jest dla nas kluczowym kierunkiem rozwoju, a jej popularność czyni nas liderem wzrostu w tej kategorii. Zwiększa ona również dostępność naszych usług i zbliża nas do celu, jakim jest to, by PayPo było domyślną opcją płatności dla współczesnych konsumentów - bez względu na kanał i miejsce zakupu. Tempo wzrostu generowania nowych kart potwierdza, że należy ona dziś do jednych z najpopularniejszych rozwiązań płatniczych na rynku, a elastyczne formy płatności są dla wielu polskich konsumentów standardem i kluczem do robienia świadomych oraz pewnych zakupów.

Piotr Szymczak, Chief Growth Officer w PayPo