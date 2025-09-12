Bank zablokował mu dostęp do konta. Ciebie też może to spotkać

Klient Citi Handlowego z ponad 20-letni historią w banku opisał swoją nietypową historię. Bank "nagle" odciął go od pieniędzy. Dlaczego? Okazuje się, ze Citi miał ku temu powód. Mężczyzna nie wypełnił ankiety, która przez 3 miesiące wisiała na jego koncie — pisze Bankier.pl.

Bank odciął go od pieniędzy

Sytuacja może wydawać się dziwna. Klient z długim stażem w banku zostaje nagle odcięty od pieniędzy, ponieważ nie wypełnił ankiety. Wydawałoby się, że instytucja finansowa po takim czasie powinna doskonale wiedzieć, skąd pochodzą jego pieniądze. Okazuje się jednak, ze takie są przepisy. Bank jest zobowiązany do takiego działania.

Przesłana ankieta służy określeniu poprawnego poziomu ryzyka AML. Proces jest wymagany przepisami Ustawy AML art. 33 (dot. obowiązku stosowania wobec klientów banku środków bezpieczeństwa finansowego z uwzględnieniem czynników dotyczących m.in. przeznaczenia rachunku oraz celu i charakteru stosunków gospodarczych.) mówi Marta Wałdoch, rzeczniczka prasowa Citi Handlowego.

Dlatego, chociaż sytuacja wydaje się dziwna i może powodować frustrację, to tak naprawdę bank nie miał wyboru. Nie każdemu takie działanie musi się podobać, ale prędzej należałoby winić tutaj twórców przepisów, a nawet samego klienta, który kilka miesięcy zwlekał z wypełnieniem ankiety, niż sam bank.