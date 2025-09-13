Zmiany w Netflix. Zajrzy tam, gdzie nie chcesz i weźmie pieniądze

Można taniej... ale jakim kosztem

Płatne platformy VoD nastrzyknięte reklamami przestają być egzotyką. Chociaż Netflix nie ma jeszcze uruchomionego takiego pakietu w Polsce, to tylko kwestia czasu, bo inne platformy już wyświetlają reklamy w płatnych planach (np. Skyshowtime). Nowa współpraca Netfliksa i Amazonu ruszy w IV kwartale tego roku w jedenastu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Meksyku, Kanadzie, Japonii, Brazylii, Włoszech, Niemczech oraz Australii.

Amazon DSP (Demand-Side Platform) to zaawansowane narzędzie bazujące na własnych danych Amazon oraz technologiach sztucznej inteligencji i clean room. Dzięki niemu reklamodawcy mogą precyzyjnie docierać do wybranych grup, optymalizować kampanie, a także skutecznie planować i mierzyć efekty swoich działań.

Netflix wykryje behawioralnie, że masz okres, a Amazon wyświetli reklamę podpasek

Integracja DSP Amazon z Netflixem pozwoli na pełną automatyzację procesów oraz skrócenie ścieżki od planowania kampanii do jej wdrożenia. Reklamy będą wyświetlane w obrębie wysokiej jakości treści Netflixa i jego subskrybentom, którzy są jednymi z najbardziej zaangażowanych odbiorców na rynku.

„Naszym celem jest uproszczenie pracy reklamodawców – pozwalamy na wygodne zarządzanie wszystkimi aspektami kampanii telewizyjnych poprzez system Amazon Ads”, podkreśla Paul Kotas, Senior Vice President Amazon Ads. Z kolei Amy Reinhard, prezes ds. reklamy Netflixa, dodaje, że partnerstwo to jeszcze bardziej zwiększa elastyczność zakupów reklamowych i umożliwia zaawansowane opcje targetowania dla marek.

Dzięki temu Netflix staje się atrakcyjnym miejscem dla wysokobudżetowych kampanii reklamowych, integrując się z najbardziej rozwiniętymi technologiami reklamowymi na rynku. Współpraca Amazon i Netflixa stanowi naturalny krok w rozwoju reklam na platformach streamingowych, gdzie coraz większą rolę odgrywają dane, AI oraz automatyzacja procesów. Dla reklamodawców oznacza to skuteczniejszy dostęp do widowni, a dla użytkowników – bardziej dopasowane treści reklamowe.