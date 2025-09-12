Polacy kochają siatkówkę. Plus odsłania kulisy

Sport, który naprawdę angażuje

Według raportu "Siatkówka oczami Polaków", aż dwie trzecie Polaków interesuje się sportem, a co czwarty traktuje go jako prawdziwą pasję. Siatkówka znalazła się na drugim miejscu pod względem popularności – tuż za piłką nożną, a przed skokami narciarskimi czy lekkoatletyką.

Nie brakuje też sportowych idoli. W zestawieniu najczęściej obserwowanych w mediach sportowców, obok Roberta Lewandowskiego czy Igi Świątek pojawia się Bartosz Kurek. To dowód na to, że siatkówka zdobyła w Polsce wyjątkową pozycję.

Kibicowanie, które łączy

Ponad połowa osób śledzących sport regularnie ogląda mecze siatkówki. Dla wielu z nich to najważniejsza dyscyplina, a kibicowanie stało się częścią codziennego życia.

Siatkówka, podobnie jak piłka nożna, to sport, który chętnie ogląda się w towarzystwie. Mimo to, aż połowa badanych wciąż najczęściej przeżywa mecze w samotności. Najpopularniejszym kanałem śledzenia wydarzeń jest telewizja, choć rośnie też znaczenie Internetu, skrótów i relacji online.

Sponsoring, który nie jest tylko reklamą

Większość Polaków dobrze ocenia sponsoring sportowy. Dla 61% to wsparcie drużyn i wydarzeń, a nie tylko reklama. Jeszcze więcej – 72% – pozytywnie patrzy na marki angażujące się w sport. Firmy takie jak Plus są postrzegane jako te, które budzą sympatię, szacunek i pokazują realne zaangażowanie społeczne.