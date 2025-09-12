Polacy kochają siatkówkę. Plus odsłania kulisy
Siatkówka to dziś coś więcej niż sport. To emocje, wspólnota i jeden z najczęściej oglądanych meczów w polskich domach. Najnowsze badanie pokazuje, jak bardzo polscy kibice są związani z tą dyscypliną i jak ważną rolę odgrywa sponsoring.
Sport, który naprawdę angażuje
Według raportu "Siatkówka oczami Polaków", aż dwie trzecie Polaków interesuje się sportem, a co czwarty traktuje go jako prawdziwą pasję. Siatkówka znalazła się na drugim miejscu pod względem popularności – tuż za piłką nożną, a przed skokami narciarskimi czy lekkoatletyką.
Nie brakuje też sportowych idoli. W zestawieniu najczęściej obserwowanych w mediach sportowców, obok Roberta Lewandowskiego czy Igi Świątek pojawia się Bartosz Kurek. To dowód na to, że siatkówka zdobyła w Polsce wyjątkową pozycję.
Kibicowanie, które łączy
Ponad połowa osób śledzących sport regularnie ogląda mecze siatkówki. Dla wielu z nich to najważniejsza dyscyplina, a kibicowanie stało się częścią codziennego życia.
Siatkówka, podobnie jak piłka nożna, to sport, który chętnie ogląda się w towarzystwie. Mimo to, aż połowa badanych wciąż najczęściej przeżywa mecze w samotności. Najpopularniejszym kanałem śledzenia wydarzeń jest telewizja, choć rośnie też znaczenie Internetu, skrótów i relacji online.
Sponsoring, który nie jest tylko reklamą
Większość Polaków dobrze ocenia sponsoring sportowy. Dla 61% to wsparcie drużyn i wydarzeń, a nie tylko reklama. Jeszcze więcej – 72% – pozytywnie patrzy na marki angażujące się w sport. Firmy takie jak Plus są postrzegane jako te, które budzą sympatię, szacunek i pokazują realne zaangażowanie społeczne.
To właśnie dzięki takim działaniom polska siatkówka może rozwijać się na najwyższym poziomie. Plus, sponsor siatkówki od 27 lat, przygotował także specjalne relacje prosto z Filipin, które można śledzić na Facebooku, Instagramie i TikToku.