Nauka

Internet bez opóźnień? Naukowcy testują kwantową teleportację danych

Świat nauki znów zaskakuje. Badacze pokazali, że dane mogą być przesyłane kwantowo – natychmiast i bez błędów. To rozwiązanie, które w przyszłości może całkowicie odmienić Internet.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:17
0
Splątanie kwantowe i teleportacja

Splątanie kwantowe polega na tym, że dwie cząstki są ze sobą powiązane w taki sposób, iż zmiana stanu jednej natychmiast wpływa na drugą. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy dzieli je ogromna odległość.

Teleportacja kwantowa działa trochę inaczej. Zamiast przesuwać cząstkę w przestrzeni, przenosi jej stan. Można to porównać do "skopiowania" informacji i odtworzenia jej w innym miejscu. Dzięki temu nie trzeba fizycznie transportować danych, aby znalazły się po drugiej stronie.

Eksperyment w światłowodzie

Naukowcy z Northwestern przeprowadzili test na kablu światłowodowym o długości 30 kilometrów. W tym samym czasie przesyłali zwykły Internet i dane kwantowe. Wynik zaskoczył. Klasyczne pakiety musiały pokonać trasę jak zawsze, ale informacje kwantowe dotarły natychmiast i w 100% poprawnie.

Co istotne, badanie pokazało, że do takich eksperymentów nie trzeba budować nowej infrastruktury. Wystarczy obecna sieć światłowodowa, którą już mamy pod ziemią. Jeśli technologia zostanie dopracowana, dostawcy Internetu nie będą musieli rozkopywać ulic i ogródków, aby wprowadzić nową rewolucję w komunikacji.

To przyszłość Internetu

Dzisiejsze sieci mają swoje ograniczenia. Nawet szybkie łącza światłowodowe generują opóźnienia i bywają przeciążone. Wersja kwantowa oznaczałaby koniec lagów, strat pakietów i problemów z przesyłem danych na ogromne odległości.

Brzmi jak science fiction, ale pierwsze praktyczne próby pokazały, że to działa. Jeśli uda się wdrożyć to rozwiązania do codziennego użytku, Internet, jaki znamy, może przejść do historii.

Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: BGR