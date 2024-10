Dziwne zjawisko pola magnetycznego Ziemi. Oto upiorne dźwięki

Kilkadziesiąt tysięcy lat temu doszło na Ziemi do poważnej zmiany pola magnetycznego, kiedy to bieguny zamieniły się miejscami, a nasza magnetosfera niemal zniknęła na jakiś czas. Właśnie pojawiło się nagranie pokazujące, jak to wyglądało i jak przedziwne dźwięki towarzyszyły temu zjawisku.

Odwrócenie biegunów 41 tys. lat temu

Magnetosfera, czyli pole magnetyczne Ziemi towarzyszy naszej planecie 3,7 miliarda lat i chroni nas przed promieniowaniem pochodzącym z wiatrów słonecznych oraz szkodliwym wpływem promieni kosmicznych. Co jakiś czas wewnętrzne dynamo magnetyczne Ziemi słabnie i wtedy to bieguny magnetyczne mogą się ze sobą zamienić.

Ostatni raz zdarzyło się to na Ziemi około 41 tysięcy lat temu, kiedy to na kilka stuleci nasza magnetosfera osłabiła się, a bieguny magnetyczne zamieniły się ze sobą miejscami. Ten fenomen nazwano zdarzeniem Laschamp (nazwa wzięła się od regionu we Francji) i można odnaleźć po nim ślady w pozostałościach po przepływie lawy w starożytności w których wykazano nienaturalnie duże ilości pewnych izotopów, które pojawiły się w wyniku zwiększonego promieniowania kosmicznego. Na podstawie badań pewnych skamieniałych kręgów drzew ustalono, że ziemska magnetosfera uległa redukcji do poziomu 5% swojej obecnej siły. W wyniku tego zjawiska, promieniowanie słoneczne przedostało się na równik, gdzie pojawiały się zorza (które normalnie występują na biegunach) na całej jego rozciągłości.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) właśnie udostępniła filmik, który pokazuje, w jaki sposób zdeformowała się ziemska magnetosfera w trakcie zdarzenia Laschamp. Jest to animacja, która odzwierciedla przebieg 3 tysięcy lat na podstawie danych z trzech satelitów Swarm, które monitorowały naszą magnetosferę od 2013 r. W nagraniu bardzo wyraźnie słychać przedziwny zbiór dźwięków, brzmiących niczym nie z tego świata - co tylko odzwierciedla pod jak ogromnym wpływem rozmaitych sił była magnetosfera w trakcie zjawiska.

Źródło zdjęć: vchal / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Space.com