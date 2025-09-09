Dobiliśmy do limitu. Dłużej żyć się nie da, a chłopski rozum zwyciężył naukę

W przypadku osób urodzonych w 1900 roku średnia długość życia wynosiła 62 lata. Obecnie w Unii Europejskiej wynosi ona ponad 80 lat. Mogłoby się wręcz wydawać, że żyjemy coraz dłużej i nic nie powinno stać na przeszkodzie dalszym poprawom tego stanu rzeczy.

Dobiliśmy do granicy długości życia

Rzecz w tym, że wzrost średniej długości życia nagle zaczął spadać. Wedle naukowców szanse na to, żeby osoby urodzone w 1980 roku żyły średnio po 100 lat są niemalże zerowe, chociaż na to wskazywałyby statystyki wzrostu długości życia z wcześniejszych dekad. Tym samym zespół naukowców z Instytutu Badań Demograficznych im. Maxa Plancka, Instytutu Narodowych Studiów Demograficznych, oraz Uniwersytetu Wisconsin-Madison doszedł do wniosków tak oczywistych, że aż absurdalnych.