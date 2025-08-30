Brak wysiłku daje nam zaskakujące korzyści zdrowotne

Poruszanie się bez większego wysiłku

Może to się wydawać bardzo proste, a nawet nieco nudne — sportowcy jadący na rowerze z minimalną prędkością, biegacze poruszający się wolniej niż większość ludzi podczas rozgrzewki, albo ktoś spacerujący tak wolno, że w ogóle nie przypomina to ćwiczeń. Tymczasem, to są właśnie ćwiczenia, i to bardzo skuteczne.

Tego typu ruch, który nie wymaga od nas wysiłku, stanowi istotę ćwiczeń określanych mianem strefy zero.

Pomysł ten jest zaprzeczeniem kultury "forsowania się", jaka obecnie panuje na siłowniach i do jakiej zachęcają nas rozmaite aplikacje fitnessowe. Zamiast zapierającego dech wysiłku, ćwiczenia w strefie zero polegają na poruszaniu się na tyle wolno, że możemy rozmawiać ze sobą cały czas i to swobodnie. I to dla każdego może być zupełnie inna czynność. Chodzi głównie o to, aby tętno utrzymywało się na niskim poziomie. Niższym nawet niż to, które monitory aktywności określają jako strefę 1. Strefa 1 oznacza około 50-60 procent tętna maksymalnego. Strefa zero znajduje się nieco poniżej tej wartości.

Naukowcy jeszcze nie wiedzą dokładnie jak ją nazwać i wciąż nad tym debatują, ale termin strefa zero jest coraz bardziej popularny także poza kręgami naukowymi.

Jakie korzyści niesie ze sobą bardzo lekka aktywność fizyczna?

Przede wszystkim dostępność. Mogą korzystać z niej także osoby starsze i powracające do aktywności po kontuzji.

Badania wykazały, że może poprawić kilka wskaźników zdrowia, w tym krążenie, pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi i wspierać dobre samopoczucie psychiczne.

To idealna opcja na okresy tzw. regeneracji. Zawodowi sportowcy doskonale wiedzą, że nie są w stanie trenować ciężko każdego dnia. Organizm potrzebuje się zregenerować. Dlatego, zamiast zapadać się w kanapie, można śmiało udać się na lekki spacer.