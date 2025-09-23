Nauka

Badacze są zgodni. Kiedy to robisz, twoje ciało samo się naprawia

Badania ujawniają, że nasz układ mózgowy naprawia nasze ciało, kiedy śpimy. Nie ma co do tego wątpliwości.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:38
1
Śpij, a urośniesz

Kiedy śpimy, nasz organizm uwalnia "hormon wzrostu", który wzmacnia i regeneruje mięśnie oraz kości. Ale szczegóły dotyczące tego, co dokładnie się dzieje i jaka jest tego przyczyna, pozostawały tajemnicą, aż do dzisiaj.

Śpij, na zdrowie

Dzięki szczegółowej analizie obwodów mózgowych myszy, naukowcy pod kierownictwem zespołu badawczego z Uniwersytety Kalifornijskiego w Berkeley, odkryli specjalne mechanizmy i pętle sprzężenia zwrotnego, które regulują uwalnianie wspomnianego hormonu kiedy śpimy.

Odkrycia tego typu są bardzo istotne, bowiem mogą pomóc nam leczyć nie tylko problemy związane ze snem, ale także cukrzycę typu 2 i chorobę Alzheimera. Naukowcy już dawno zdali sobie sprawę, że zgłębienie tajemnic snu jest kluczem do zrozumienia wielu aspektów ludzkiego zdrowia.

Ludzie wiedzą, że wydzielanie hormonu wzrostu jest ściśle związane ze snem, ale wiedzą to jedynie dzięki pobieraniu krwi i sprawdzaniu poziomu hormonu wzrostu podczas snu. My bezpośrednio rejestrujemy aktywność neuronalną u myszy, aby zobaczyć co się dzieje. Dostarczamy podstawowy obwód, na którym będziemy pracować w przyszłości, aby opracować różne nowe metody leczenia.

tłumaczy neurobiolog Xinlu Ding z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Zdaniem naukowców, sen i hormon wzrostu tworzą ściśle zrównoważony system.

Zbyt mało snu zmniejsza wydzielanie hormonu wzrostu, a zbyt dużo hormonu wzrostu może z kolei powodować, że mózg będzie nieustannie w stanie czuwania. 

Nauka jednego słowa może zapobiec chorobie Alzheimera

 

 

telepolis
