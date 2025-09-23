Tech

Nauka jednego słowa może zapobiec chorobie Alzheimera

Przynajmniej w jednej trzeciej przypadków. Naukowcy są przekonani, że jedno słowo może mieć aż tak wielką moc. 

Choroba Alzheimera jest na dobrej drodze, aby stać się jednym z najważniejszych wyzwań zdrowia publicznego naszych czasów. Dane są bezlitosne. Mówią o tym, że właściwie co trzy sekundy, gdzieś na świecie, u kogoś zostaje zdiagnozowana demencja, która w większości przypadków okazuje się być chorobą Alzheimera.

Obecnie na całym świecie na chorobę Alzheimera cierpi około 50 milionów ludzi. Ale co gorsza, tendencja jest rosnąca. Eksperci przewidują, że do 2050 roku liczba ta przekroczy 130 milionów. 

Dlatego nie jest niczym dziwnym fakt, że pomocy szuka się na każdej płaszczyźnie. 

Zapobieganie chorobie Alzheimera

Raport z komisji Lancet z 2024 roku, wyraźnie sugeruje, że można zapobiec co najmniej jednej trzeciej przypadków choroby Alzheimera. A przepis jest prosty - wystarczy unikać pewnych czynników ryzyka.

Do najważniejszych czynników zaliczamy m.in.: urazowe uszkodzenie mózgu, nadciśnienie, depresję, cukrzycę, palenie tytoniu, otyłość, wysoki poziom cholesterolu, niski poziom aktywności fizycznej, nadmierne spożycie alkoholu i izolacja społeczna.

I tak jak na przykład istnieje łatwy model, który wykrywa sygnały ostrzegawcze udaru (FAST), tak i choroba Alzheimera powinna mieć swój odpowiednik tego typu. 

Jedno słowo SHIELD

SHIELD (Sen, Zapobieganie urazom głowy, Ćwiczenia, Nauka i Dieta) to słowo, które może pełnić zapobiegawczą rolę w przypadku Alzheimera. Łączy w sobie najważniejsze czynniki ryzyka demencji w pięć głównych filarów, oferując jasną i skuteczną strategię zapobiegania. 

