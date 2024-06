Dante rozgadany jak nigdy. Można zadawać mu pytania

Cyfrowe awatary znanych poetów oraz artystów mogą wkrótce stać się coraz bardziej powszechne w sektorze edukacji oraz w branży muzealnej. Digital Dante jest na to świetnym przykładem.

Digital Dante zrewolucjonizuje świat muzeów i szkół?

Awatary znanych osób mogą doskonale służyć w celach edukacyjnych. W Sienie powstał awatar Dantego, który mówi językiem z czasów, w których żył i odpowiada na pytania odnośnie "Boskiej komedii".

Digital Dante to wspólny projekt jednej z firm technologicznych oraz naukowców z uniwersytetu w Sienie. Awatar został stworzony z okazji rocznicy narodzin poety, czyli jak się przypuszcza 21 maja -21 czerwca 1265 roku.

Jest to projekt skierowany głównie do miłośników twórczości Dantego, ale też i do uczniów, którzy w przystępny sposób mogą się dowiedzieć nieco więcej o życiu i dokonaniach artysty. Awatar odpowiada na pytania dotyczące swojego życia oraz na temat dzieła "Boska komedia". Jest także wyśmienitym przewodnikiem dla turystów.

Awatar został możliwie jak najwierniej stworzony na wzór poety.

Naszą pracę zaczęliśmy od analizy pośmiertnej maski i wiernie ją odtworzyliśmy. Ubraliśmy awatara w sposób, który dokładnie odzwierciedla prace ikonograficzne, związane z jego postacią.

- mówi twórca Ernesto di Iorio.

Podczas prezentacji Dantego, dodał, że na obecną chwilę 3% włoskich muzeów oraz teatrów wykorzystuje awatary i wirtualnych asystentów. Jest zatem ogromna nisza do zapełnienia.

Jesteśmy przekonani, że Digital Dante zainicjuje długą serię innowacji, ktora otworzy nową erę we Włoszech.

- dodal di Iorio.

