Musk zadał jedno pytanie swoim pracownikom xAI. Nie pierwszy raz
Elon Musk znów zaskakuje. Po raz kolejny poprosił swoich pracowników, aby udzielili mu odpowiedzi na jedno kluczowe pytanie: "co osiągnęliście w ostatnich tygodniach?".
Pytanie Muska lepiej, żeby nie pozostało bez odpowiedzi
Elon Musk wziął się za pracę na poważnie. Poczuwa się do roli szefa i znów rozsyła pracownikom e-maile, w których pyta ich o osiągnięcia kilku minionych tygodni.
Odpowiedź ma się zmieścić na jednej stronie
E-maile zostały rozesłane przez Muska we wtorek po południu. W wiadomości miliarder zwrócił się do wszystkich swoich pracowników z prośbą o "przesłanie jednostronicowego podsumowania tego, co osiągnęli w ciągu ostatnich czterech tygodni, oraz co zamierzają osiągnąć w ciągu najbliższych czterech tygodni".
Elon Musk wyraził się jasno i dał adresatom maila konkretny czas na udzielenie odpowiedzi. CNN podaje, że z maila wynika, że "ma to nastąpić do południa w czwartek". Póki co rzecznik xAI nie skomentował poruszonej sprawy.
Ale mamy nadzieję, że wszyscy pracownicy mieli co napisać i że odpowiedź na maila o tego typu treści nie była dla nich żadnym problemem.
Elon Musk jest znany z tego, że osobiście dogląda swoich biznesów i często zwraca się osobiście do pracowników swoich firm oraz agencji. A kierował już naprawdę wieloma w trakcie trwania swojej kariery.
Jako przykład wystarczy podać e-maila, jakiego Musk wysłał do wszystkich pracowników platformy X, w sierpniu 2024. Mail w treści był bardzo podobny - chodziło w nim także o przesłanie jednostronicowego podsumowania wkładu w firmę w ciągu ostatniego miesiąca oraz minionych 12. miesięcy. Wtedy to Musk ogłosił publicznie, że "brak odpowiedzi będzie traktowany jako rezygnacja". Czy tak będzie też i tym razem?