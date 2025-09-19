Musk zadał jedno pytanie swoim pracownikom xAI. Nie pierwszy raz

Pytanie Muska lepiej, żeby nie pozostało bez odpowiedzi

Elon Musk wziął się za pracę na poważnie. Poczuwa się do roli szefa i znów rozsyła pracownikom e-maile, w których pyta ich o osiągnięcia kilku minionych tygodni.

Odpowiedź ma się zmieścić na jednej stronie

E-maile zostały rozesłane przez Muska we wtorek po południu. W wiadomości miliarder zwrócił się do wszystkich swoich pracowników z prośbą o "przesłanie jednostronicowego podsumowania tego, co osiągnęli w ciągu ostatnich czterech tygodni, oraz co zamierzają osiągnąć w ciągu najbliższych czterech tygodni".

Elon Musk wyraził się jasno i dał adresatom maila konkretny czas na udzielenie odpowiedzi. CNN podaje, że z maila wynika, że "ma to nastąpić do południa w czwartek". Póki co rzecznik xAI nie skomentował poruszonej sprawy.

Ale mamy nadzieję, że wszyscy pracownicy mieli co napisać i że odpowiedź na maila o tego typu treści nie była dla nich żadnym problemem.

Elon Musk jest znany z tego, że osobiście dogląda swoich biznesów i często zwraca się osobiście do pracowników swoich firm oraz agencji. A kierował już naprawdę wieloma w trakcie trwania swojej kariery.