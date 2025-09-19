Tech

Musk zadał jedno pytanie swoim pracownikom xAI. Nie pierwszy raz

Elon Musk znów zaskakuje. Po raz kolejny poprosił swoich pracowników, aby udzielili mu odpowiedzi na jedno kluczowe pytanie: "co osiągnęliście w ostatnich tygodniach?". 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:32
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Musk zadał jedno pytanie swoim pracownikom xAI. Nie pierwszy raz

Pytanie Muska lepiej, żeby nie pozostało bez odpowiedzi

Elon Musk wziął się za pracę na poważnie. Poczuwa się do roli szefa i znów rozsyła pracownikom e-maile, w których pyta ich o osiągnięcia kilku minionych tygodni. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Odpowiedź ma się zmieścić na jednej stronie

E-maile zostały rozesłane przez Muska we wtorek po południu. W wiadomości miliarder zwrócił się do wszystkich swoich pracowników z prośbą o "przesłanie jednostronicowego podsumowania tego, co osiągnęli w ciągu ostatnich czterech tygodni, oraz co zamierzają osiągnąć w ciągu najbliższych czterech tygodni". 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Różowy
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Różowy
-100.99 zł
1299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Telefon PANASONIC KX-TU155 Niebieski
Telefon PANASONIC KX-TU155 Niebieski
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Niebieski
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Niebieski
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Advertisement

Elon Musk wyraził się jasno i dał adresatom maila konkretny czas na udzielenie odpowiedzi. CNN podaje, że z maila wynika, że "ma to nastąpić do południa w czwartek". Póki co rzecznik xAI nie skomentował poruszonej sprawy. 

Ale mamy nadzieję, że wszyscy pracownicy mieli co napisać i że odpowiedź na maila o tego typu treści nie była dla nich żadnym problemem.

Elon Musk jest znany z tego, że osobiście dogląda swoich biznesów i często zwraca się osobiście do pracowników swoich firm oraz agencji. A kierował już naprawdę wieloma w trakcie trwania swojej kariery. 

Jako przykład wystarczy podać e-maila, jakiego Musk wysłał do wszystkich pracowników platformy X, w sierpniu 2024. Mail w treści był bardzo podobny - chodziło w nim także o przesłanie jednostronicowego podsumowania wkładu w firmę w ciągu ostatniego miesiąca oraz minionych 12. miesięcy. Wtedy to Musk ogłosił publicznie, że "brak odpowiedzi będzie traktowany jako rezygnacja". Czy tak będzie też i tym razem?

Zuckerberg chce zadziwić cały świat. "Niezbędne akcesorium"

 

Image
telepolis
elon musk Elon Musk majątek ile kasy ma Elon Musk
Zródła zdjęć: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock
Źródła tekstu: cnn.com