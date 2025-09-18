Sprzęt

Zuckerberg chce zadziwić cały świat. "Niezbędne akcesorium"

O tym dziś piszą wszystkie światowe media. Meta zaprezentowała swoje nowe okulary AI. To ogromny krok w stronę superinteligencji.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:13
0
Meta prezentuje nowe okulary

Mark Zuckerberg wziął sprawy w swoje ręce i osobiście wystąpił na scenie, podczas corocznej konferencji Meta Connect. Amerykański miliarder, nie bez problemów technicznych, zaprezentował najnowszą odsłonę okularów Meta stworzonych we współpracy z marką Ray Ban. 

Ciekawostką, na którą od razu zwrócili uwagę eksperci było pojawienie się dodatku do okularów w postaci opaski na rękę, która wspomaga sterowanie tym gadżetem. W okularach pojawił się także nowy wyświetlacz, który pomaga w zarządzaniu zadaniami czy powiadomieniami. 

Cena nowych okularów wyniesie 799 dolarów w pakiecie ze wspomnianą opaską na rękę. W sklepach mają pojawić się już 30 września. 

Okulary to idealna forma korzystania z superinteligencji. Pozwalają na dostęp do możliwości oferowanych przez AI sprawiając, że jesteśmy mądrzejsi, mamy lepszą pamięć i lepiej się komunikujemy, przy jednoczesnym pozostaniu w rzeczywistości.

zachwalał zalety swojego nowego produktu Zuckerberg. 


Dla właściciela Facebooka okulary to coś więcej niż tylko ciekawy gadżet, dający możliwość korzystania z AI. Poza nimi bowiem, Meta nie może pochwalić się żadnymi wybitnymi osiągnięciami w zakresie sztucznej inteligencji, pozostając w tyle za takimi firmami jak OpenAI czy Alphabet. 

Zuckerberg ściągnął do siebie wielu utalentowanych ekspertów AI, jednak nadal nie jest w stanie wprowadzić na rynek produktu, który miałby konkurować z ChatGPT czy Gemini. 

Oprócz okularów co-brandowanych Ray-Ban, na konferencji Meta Connect światło dzienne ujrzały także okulary co-brandowane Oakley. Model ten nosi nazwę Vanguard i jest stworzony z myślą o sportowcach, którzy w trakcie treningu korzystają z takich platform jak Strava czy Garmin z dostępem do raportów na żywo w trakcie treningu. Ten model ma pojawić się w sklepach w październiku a jego cena wyniesie 499 dolarów. 

Odświeżona została też poprzednia wersja okularów Ray-Ban. Co prawda, nie będą one miały wbudowanego wyświetlacza, ale poprawiona została żywotność baterii oraz aparat fotograficzny. Przy tej okazji nie obyło się bez podwyżki ceny. Standardowo okulary były dostępne za 299 dolarów. Wersja po tuningu będzie jednak kosztować 379 dolarów. 

telepolis
Zródła zdjęć: Featureflash Photo Agency / Shutterstock
Źródła tekstu: bbc.com