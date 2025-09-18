Zuckerberg chce zadziwić cały świat. "Niezbędne akcesorium"

Meta prezentuje nowe okulary

Mark Zuckerberg wziął sprawy w swoje ręce i osobiście wystąpił na scenie, podczas corocznej konferencji Meta Connect. Amerykański miliarder, nie bez problemów technicznych, zaprezentował najnowszą odsłonę okularów Meta stworzonych we współpracy z marką Ray Ban.

Ciekawostką, na którą od razu zwrócili uwagę eksperci było pojawienie się dodatku do okularów w postaci opaski na rękę, która wspomaga sterowanie tym gadżetem. W okularach pojawił się także nowy wyświetlacz, który pomaga w zarządzaniu zadaniami czy powiadomieniami.

Cena nowych okularów wyniesie 799 dolarów w pakiecie ze wspomnianą opaską na rękę. W sklepach mają pojawić się już 30 września.

Okulary to idealna forma korzystania z superinteligencji. Pozwalają na dostęp do możliwości oferowanych przez AI sprawiając, że jesteśmy mądrzejsi, mamy lepszą pamięć i lepiej się komunikujemy, przy jednoczesnym pozostaniu w rzeczywistości. zachwalał zalety swojego nowego produktu Zuckerberg.



Dla właściciela Facebooka okulary to coś więcej niż tylko ciekawy gadżet, dający możliwość korzystania z AI. Poza nimi bowiem, Meta nie może pochwalić się żadnymi wybitnymi osiągnięciami w zakresie sztucznej inteligencji, pozostając w tyle za takimi firmami jak OpenAI czy Alphabet.

Zuckerberg ściągnął do siebie wielu utalentowanych ekspertów AI, jednak nadal nie jest w stanie wprowadzić na rynek produktu, który miałby konkurować z ChatGPT czy Gemini.

Oprócz okularów co-brandowanych Ray-Ban, na konferencji Meta Connect światło dzienne ujrzały także okulary co-brandowane Oakley. Model ten nosi nazwę Vanguard i jest stworzony z myślą o sportowcach, którzy w trakcie treningu korzystają z takich platform jak Strava czy Garmin z dostępem do raportów na żywo w trakcie treningu. Ten model ma pojawić się w sklepach w październiku a jego cena wyniesie 499 dolarów.