Musk odniósł własnie wielki sukces. Chodzi o Starlinka

Należący do Elona Muska Starlink ma za sobą kolejny sukces. Tym razem chodzi o dokonanie pierwszych połączeń na telefon komórkowy - direct to cell. Usługę przetestował największy na Ukrainie operator komórkowy, czyli firma Kyivstar.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:14
Test Starlinka zakończony sukcesem

Pierwsza tego typu komunikacja odbyła się pomiędzy prezesem Kyivstar Oleksandrem Komarovem, a ministrem transformacji cyfrowej Ukrainy Mykhailo Fedorovem.

Jest to bardzo istotny krok nie tylko dla samego Starlinka i pogrążonej w wojnie z Rosją Ukrainy. Operatorzy komórkowi od lat starają się znaleźć sposób na zaoferowanie dostępu do swoich usług w miejscach ciężko dostępnych. Tam gdzie tradycyjne metody dostarczania sygnału są zbyt drogie, lub trudne do realizacji zazwyczaj z racji ukształtowania terenu. To nowatorskie rozwiązanie udostępnione przez Starlink może być rozwiązaniem tych wszystkich problemów.

Kyivstar wraz ze Starlinkiem planują teraz wdrożenie komercyjnego wykorzystania nowej technologii na potrzeby rozmów telefonicznych jeszcze w tym roku. Na początku 2026 roku klienci ukraińskiego operatora będą natomiast mogli korzystać z mobilnego internetu dostarczanego przez Starlink.

Oczywiście, Ukraina to nie jedyny rynek, na którym swoje usługi będzie oferowała firma Muska. Według doniesień serwisu Reuters, podobne testy planowane są z dziesiątką innych operatorów w różnych krajach świata.

Satelity Starlink są wyposażone w zaawansowane technologicznie modemy komórkowe, które krążąc na orbicie ziemskiej działają na podobnej zasadzie jak tradycyjne nadajniki naziemne operatorów komórkowych.

telepolis
Zródła zdjęć: miss.cabul / Shutterstock.com
Źródła tekstu: reuters.com