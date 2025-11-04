Waymo idzie jak burza. Kolejne miasta na celowniku

Waymo nie określiło jeszcze dokładnych dat wprowadzenia swoich usług w nowych miastach. Wiemy natomiast, że chodzi o San Diego, Detroit i Las Vegas.

Dalsza część tekstu pod wideo

Obecnie firma jest na etapie testowania swoich pojazdów w tych lokalizacjach, aby zbadać ich specyfikę, warunki pogodowe czy natężenie ruchu. Wyzwaniem dla Waymo może okazać się Detroit, które znane jest w USA z opadów śniegu i sporego wiatru. Las Vegas może okazać się trudne z powodu natężenia ruchu nie tylko samochodów ale także pieszych na sławnym kasynowym Strip-ie.

Waymo ma już pozwolenie na działanie w Kalifornii, więc można spodziewać się, że usługa robotaxi zostanie najszybciej uruchomiona w San Diego. Start w Detroit i Las Vegas będzie uzależniony od postępu w formalnościach w stanach Michigan i Nevada.

Będziemy pracować nad zapewnieniem bezpiecznych przejazdów w tych miastach doskonaląc naszą technologię oraz zdobywając niezbędne pozwolenia. Chcemy rozpocząć działalność w tych miastach na początku przyszłego roku. zapewnia przedstawiciel Waymo Sandy Karp.

Obecnie, Waymo oferuje swoje usługi w San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin i Atlancie. Firma jest też w trakcie starań o uruchomienie robotaxi w kolejnych miastach takich jak Miami, Waszyngton oraz Denver.