Microsoft się ośmieszył. To poziom pasków z państwowej telewizji

Microsoft się ośmieszył

Gdyby ten test został przeprowadzony rzetelnie, to platformy testowe miałyby identyczne specyfikacje. I Microsoft na pewno świetnie zdaje sobie z tego sprawę. Najwidoczniej różnice nie były wcale takie, na jakie liczył Microsoft. Pozostaje pytanie, czy systemy te były zbyt blisko siebie, czy jednak poczciwy Windows 10 okazał się lepszy? Najprawdopodobniej to tylko kwestia czasu, aż portale poświęcone komputerom same postanowią to sprawdzić. A jeśli sami chcielibyście kupić Windowsa, to najlepiej zrobić to w sprawdzonym miejscu.