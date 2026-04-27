Microsoft luzuje smycz. To koniec długiego konfliktu

Sam Altman zyskuje znacznie większą niezależność. To mogą być przygotowania do debiutu giełdowego, który ma szanse nastąpić jeszcze w 2026 roku.

PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:59
Podejrzewano to od miesięcy, ale teraz stało się oficjalne. OpenAI i Microsoft zmieniają zasady swojej współpracy, a najważniejsza różnica polega na tym, że twórcy ChatGPT nie są już przywiązani wyłącznie do chmury Azure. Microsoft nadal pozostaje głównym partnerem OpenAI, jednak firma Sama Altmana może już oferować swoje produkty także u innych dostawców, w tym na platformach Amazon Web Services i Google Cloud.

Produkty OpenAI wciąż mają trafiać najpierw na Azure

Zmienia się też finansowa strona układu. Microsoft nie będzie już przekazywać OpenAI udziału w przychodach za korzystanie z ich modeli. W drugą stronę mechanizm nadal zostaje utrzymany - OpenAI ma płacić Microsoftowi część przychodów do 2030 roku, według dotychczasowej stawki, choć teraz w formule objętej limitem i niezależnej od postępów technologicznych spółki. Dodatkowo Microsoft zachowuje licencję na IP OpenAI do 2032 roku, ale nie będzie to już licencja na wyłączność.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer GEEKOM GT1-Mega Ultra 9-185H 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GEEKOM GT1-Mega Ultra 9-185H 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
-300 zł
4099 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799 zł
Komputer BLACKVIEW MP100 R5-7430U 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer BLACKVIEW MP100 R5-7430U 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
-200.99 zł
2199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 16GB RAM 512GB SSD macOS
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 16GB RAM 512GB SSD macOS
0 zł
3599 zł - najniższa cena
Kup teraz 3599 zł
To ważny zwrot, bo przez ostatnie lata Microsoft był dla OpenAI nie tylko partnerem, ale wręcz publiczną twarzą komercyjnego zaplecza. Gdy popularność ChatGPT rosła, to właśnie Microsoft dostarczał infrastrukturę i miliardy dolarów finansowania. Teraz jednak Sam Altman zyskuje większą niezależność, co może ułatwić realizację kolejnych ruchów biznesowych, w tym przygotowania do debiutu giełdowego jeszcze w 2026 roku.

Nie jest tajemnicą, że między partnerami od dawna narastały napięcia. Reuters informował już w marcu, że Microsoft rozważał kroki prawne w związku z planowanym, wielomiliardowym układem OpenAI z Amazonem. Dzisiejsza zmiana zasad wygląda więc jak efekt dłuższych negocjacji, których celem było rozluźnienie relacji bez zrywania współpracy.

Rynek zareagował na te informacje ostrożnie. Akcje Microsoftu spadły w poniedziałek o około 1%, a od początku roku ich kurs jest niższy o około 11%. Dla całej branży ważniejszy od krótkoterminowej reakcji giełdy może być jednak sam sygnał: era, w której OpenAI było praktycznie przypisane do Azure, właśnie dobiega końca

Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB
AI amazon Google Microsoft sztuczna inteligencja OpenAI ChatGPT
Źródła zdjęć: Microsoft
Źródła tekstu: OpenAI, Reuters, oprac. własne