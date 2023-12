Życie poza Ziemią. Ten księżyc ma wszystkie składniki

Czy życie może powstać w innym miejscu Układu Słonecznego? Ziemia ma do tego doskonałe warunki, ale niezbędne składniki znajdziemy też w innych miejscach.

Jednym z takich miejsc jest Enceladus – jeden z księżyców Urana. Informacje o nim zostały zebrane w czasie misji Cassini. Choć misja została zakończona 6 lat temu, interpretacja danych trwa nadal i wciąż odkrywamy nowe fakty na temat odległych obiektów.

Wiosenna atmosfera

Księżyce Urana znajdują się niesamowicie daleko od Słońca, ale mimo tego mają coś, co nazwalibyśmy porami roku. Gdy są bliżej Słońca, gazy na ich powierzchniach mogą topnieć. To z kolei może utworzyć tymczasową, wiosenną atmosferę. To zjawisko może wystąpić dwukrotnie w czasie roku na Uranie (rok tam trwa 30687 ziemskich dni), czyli raz na nieco ponad 42 lata ziemskie.