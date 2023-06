Sensacyjne odkrycie. Właśnie tam możemy znaleźć życie pozaziemskie

We wszechświecie istnieje kilka pierwiastków i związków chemicznych, które są niezbędne do powstania i przetrwania życia. Jednym z nich jest fosfor i właśnie odnaleziono jego ślady na jednym z księżyców Saturna.

Życie, jakie znamy, składa się z wielu pierwiastków, a kilka jest wręcz koniecznych do jego powstania. Jednym z nich i jednocześnie najrzadziej do tej pory występującym w kosmosie jest fosfor. Dlatego też odkrycie go na jednym z księżyców Saturna jest niebagatelną wiadomością. To pierwsza tego typu detekcja w oceanie poza Ziemią.

Enceladus, jeden z księżyców Saturna jest bogaty w fosfor

Koncepcja życia pozaziemskiego fascynuje ludzi od zarania dziejów. Najpierw filozofowie, a teraz naukowcy głowią się nad tym, czy w ogóle ono istnieje i jaką ewentualną formę mogłoby przyjąć. Okazuje się, że być może nie będziemy musieli szukać daleko. Naukowcy już wcześniej wskazywali księżyce Jowisza (Europę, Ganimedesa i Kalisto) jako faworytów w Układzie Słonecznym w kwestii warunków umożliwiających powstanie życia.

Teraz na prowadzenie wysunął się Enceladus, gdyż wykryto, że na jego powierzchni występuje fosfor. Już wcześniejsze analizy wykazywały obecność chloru, sodu, potasu i anionów węglanowych, a także niektórych kluczowych związków organicznych.

Odkrycie pochodzi z danych sondy Cassini, zebranych ponad 15 lat temu. Ich analizy podjął się Frank Postberg wraz z zespołem. Udało im się ustalić, że potężne gejzery tryskające spod lodowej skorupy wyrzucają duże ilości fosforu w przestrzeń kosmiczną. Na tej podstawie stwierdzono, że koncentracja tego pierwiastka w oceanie pod lodową skorupą Enceladusa jest co najmniej 500 razy większe niż w przypadku ziemskich oceanów.

Zobacz: Prawdziwy diament w Kosmosie. To odkrycie zmieni podręczniki

Zobacz: Dwa słońca? Odkryto fascynującą planetę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Źródło tekstu: NASA