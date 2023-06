Prawdziwy diament w Kosmosie. To odkrycie zmieni podręczniki

Biały karzeł to pozostałość po gwieździe, takiej jak nasze Słońce. Niedawno odkryto, że jeden z nich zaczął etap krystalizacji i zmienia się w kosmiczny diament.

5 czerwca opublikowano nowe badanie astronomiczne. Naukowcy zaobserwowali gwiazdę, która zaczęła etapie krystalizacji i powoli zmienia się w kosmiczny diament.

Obiekt, który odkryto, jest białym karłem. Powstał on ze średniej wielkości gwiazdy, podobnej do Słońca, na skutek wykorzystania całego zapasu paliwa, czyli wodoru. Po pewnym czasie gwiazda, która nie prowadzi już fuzji, zmniejsza masę, co osłabia jej własną grawitację. Obiekt nie może wtedy utrzymać jednolitej konsystencji i zewnętrzne warstwy są wyrzucane w kosmos, tworząc spektakularne mgławice.

To, co pozostało z gwiazdy, to właśnie biały karzeł. Stanowi on pozostałość po dawnym jądrze i jest gęstą kulą zbudowaną głównie ze zdegenerowanej materii. Pomimo braku dawnych procesów, emitują one nadal wystarczającą ilość energii cieplnej, aby rozświetlić swoje gazowe powłoki, które powoli zrzucają, zasilając mgławice.

Proces krystalizacji trwa nieprawdopodobnie długo

Białe karły stanowi pomarszczoną skorupę z węglowym lub tlenowo-węglowym rdzeniem. W przypadku takiego drugiego wnętrza, chłodzenie zapadniętej gwiazdy, doprowadzi kiedyś do krystalizacji i powstania kosmicznego diamentu.

Proces ten przebiega jednak tak wolno, że naukowcy wątpia, by kiedykolwiek powstała krystaliczna kula. Czas zakończenia tej przemiany białego karła, wyniesie prawdopodobnie kwadrylion lat. Nasz Wszechświat ma zaś jedynie 13,6 miliarda lat.

Potwierdzono krystalizację białego karła

W nowym badaniu naukowcy wskazują, że odkryli białego karła, który dopiero zaczyna swój proces przemiany. Obiekt nazwany HD 190412 C, znajduje się w odległości 104 lat świetlnych od Ziemi w układzie o nazwie HD 190412. W skład tego poczwórnego układu, wchodzi też żółta gwiazda, czerwony karzeł oraz pomarańczowy karzeł.

Kluczem do obliczeń wieku dawnej gwiazdy była znajomość dokładnej odległości układu gwiezdnego od Ziemi, ponieważ odległość ta wpływa na jasność światła pochodzącego od słabnącego białego karła. W celu obliczenia odległości białego karła od naszej planety, naukowcy wykorzystali informacje z kosmicznego obserwatorium Gaia, Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Na podstawie uzyskanych danych zespół stworzył model ochładzania się HD 190412 C w czasie i potwierdził pierwszy przypadek krystalizacji białego karła, którego wiek znamy. Jego wiek obliczono na około 4,2 miliarda lat oraz wskazano, że ma on temperaturę wynoszącą około 6300°C . Rozbieżność pomiędzy wiekiem systemu, w którym się znajduje, wynosi 3,1 miliarda lat, co sugeruje, że tempo krystalizacji spowolniło tempo stygnięcia białego karła o około 1 miliard lat.

Źródło zdjęć: Shutterstock, warwick.ac.uk

Źródło tekstu: space.com