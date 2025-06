6,5 miliona Polaków korzysta już z tej usługi. To naprawdę ważny numer

6,5 miliona Polaków już korzysta z usługi

Nie ma się co dziwić, jest to proces dość intuicyjny oraz nieskomplikowany. A dzięki tej usłudze możemy skutecznie ograniczyć wyłudzenie lipnego kredytu na nasze dane.

Ponad 6,5 miliona osób zdecydowało się na zastrzeżenie numeru PESEL. Dzięki temu ograniczamy ryzyko, że przestępcy wykorzystają nasze dane na przykład do wyłudzenia kredytu. Co ważne, można to zrobić szybko w aplikacji mObywatel - przypomina wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.