Ten obiekt ukrywał się w Układzie Słonecznym. Nowe odkrycie JWST

Mowa tu o zupełnie nowym, a raczej starym, ale nowo odkrytym księżycu Urana. I fakt, że nam umknął, nie jest wcale szczególnie dziwny. Planeta ta ma aż 29 księżyców. Jest też tak zwanym lodowym gigantem, czyli zimnym, gazowym olbrzymem.

Nowy księżyc Urana

Natomiast jej nowy księżyc to prawdziwy mikrus. Mowa tu o ciele niebieskim, którego średnica nie przekracza 10 kilometrów. Dodatkowo nie wyróżnia się on niczym szczególnym. Jest to po prostu kolejny większy kawałek skały, który krąży wokół tej błękitnej planety.