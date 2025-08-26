Ten obiekt ukrywał się w Układzie Słonecznym. Nowe odkrycie JWST
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, znany pod skrótem JWST odkrył obiekt, który umknął nawet przelatującej w jego pobliżu sondzie Voyager 2.
Mowa tu o zupełnie nowym, a raczej starym, ale nowo odkrytym księżycu Urana. I fakt, że nam umknął, nie jest wcale szczególnie dziwny. Planeta ta ma aż 29 księżyców. Jest też tak zwanym lodowym gigantem, czyli zimnym, gazowym olbrzymem.
Nowy księżyc Urana
Natomiast jej nowy księżyc to prawdziwy mikrus. Mowa tu o ciele niebieskim, którego średnica nie przekracza 10 kilometrów. Dodatkowo nie wyróżnia się on niczym szczególnym. Jest to po prostu kolejny większy kawałek skały, który krąży wokół tej błękitnej planety.
Udowadnia to jednak, że JWST, który powstał z myślą o badaniu głębokiego kosmosu, świetnie radzi sobie także w poszukiwaniu nowych obiektów nawet w znacznie bliższym mu otoczeniu Układu Słonecznego.