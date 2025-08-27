Historyczny sukces SpaceX. Starship zaliczył pierwszy w pełni udany lot

Historyczny Flight 10

Minionej nocy (z 26 na 27 sierpnia), około godziny 1:30 polskiego czasu, SpaceX przeprowadził dziesiąty lot testowy Starshipa. Start odbył się z kompleksu Starbase w Boca Chica w Teksasie. Misja zakończyła się pełnym sukcesem. Po raz pierwszy zarówno booster Super Heavy, jak i górny stopień Starship, przeszły całą sekwencję lotu i powrotu.

Super Heavy wykonał kontrolowane lądowanie na wodzie w Zatoce Meksykańskiej. Sam Starship wodował w Oceanie Indyjskim po udanym powrocie z orbity.

Najważniejsze osiągnięcia testu

Podczas Flight 10 udało się zrealizować kilka kluczowych celów:

booster i górny stopień wykonały pełne profile lotu i powrotu,

przeprowadzono zaplanowane testy osłony termicznej,

potwierdzono możliwość bezpiecznego wodowania obu części rakiety.

Schemat udanego lotu Starhipa

SpaceX podkreśla, że był to pierwszy w pełni udany lot pojazdu, który w przyszłości ma być podstawą misji na Księżyc i Marsa.

Co dalej?