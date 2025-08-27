Kosmos

Historyczny sukces SpaceX. Starship zaliczył pierwszy w pełni udany lot

Starship po raz pierwszy odbył kompletny lot testowy. Rakieta wystartowała, przeprowadziła wszystkie kluczowe manewry i bezpiecznie wróciła na Ziemię. To największy sukces programu SpaceX.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:10
Historyczny Flight 10

Minionej nocy (z 26 na 27 sierpnia), około godziny 1:30 polskiego czasu, SpaceX przeprowadził dziesiąty lot testowy Starshipa. Start odbył się z kompleksu Starbase w Boca Chica w Teksasie. Misja zakończyła się pełnym sukcesem. Po raz pierwszy zarówno booster Super Heavy, jak i górny stopień Starship, przeszły całą sekwencję lotu i powrotu.

Super Heavy wykonał kontrolowane lądowanie na wodzie w Zatoce Meksykańskiej. Sam Starship wodował w Oceanie Indyjskim po udanym powrocie z orbity.

Najważniejsze osiągnięcia testu

Podczas Flight 10 udało się zrealizować kilka kluczowych celów:

  • booster i górny stopień wykonały pełne profile lotu i powrotu,
  • przeprowadzono zaplanowane testy osłony termicznej,
  • potwierdzono możliwość bezpiecznego wodowania obu części rakiety.
Schemat udanego lotu Starhipa

SpaceX podkreśla, że był to pierwszy w pełni udany lot pojazdu, który w przyszłości ma być podstawą misji na Księżyc i Marsa.

Co dalej?

Lot Flight 10 pokazuje, że program Starship osiągnął punkt zwrotny. SpaceX zapowiada kolejne testy i dalsze ulepszanie rakiety. W planach są między innymi próby wielokrotnego użycia oraz misje z ładunkiem.

telepolis
Zródła zdjęć: SpaceX
Źródła tekstu: SpaceX