Historyczny sukces SpaceX. Starship zaliczył pierwszy w pełni udany lot
Starship po raz pierwszy odbył kompletny lot testowy. Rakieta wystartowała, przeprowadziła wszystkie kluczowe manewry i bezpiecznie wróciła na Ziemię. To największy sukces programu SpaceX.
Historyczny Flight 10
Minionej nocy (z 26 na 27 sierpnia), około godziny 1:30 polskiego czasu, SpaceX przeprowadził dziesiąty lot testowy Starshipa. Start odbył się z kompleksu Starbase w Boca Chica w Teksasie. Misja zakończyła się pełnym sukcesem. Po raz pierwszy zarówno booster Super Heavy, jak i górny stopień Starship, przeszły całą sekwencję lotu i powrotu.
Super Heavy wykonał kontrolowane lądowanie na wodzie w Zatoce Meksykańskiej. Sam Starship wodował w Oceanie Indyjskim po udanym powrocie z orbity.
Najważniejsze osiągnięcia testu
Podczas Flight 10 udało się zrealizować kilka kluczowych celów:
- booster i górny stopień wykonały pełne profile lotu i powrotu,
- przeprowadzono zaplanowane testy osłony termicznej,
- potwierdzono możliwość bezpiecznego wodowania obu części rakiety.
SpaceX podkreśla, że był to pierwszy w pełni udany lot pojazdu, który w przyszłości ma być podstawą misji na Księżyc i Marsa.
Co dalej?
Lot Flight 10 pokazuje, że program Starship osiągnął punkt zwrotny. SpaceX zapowiada kolejne testy i dalsze ulepszanie rakiety. W planach są między innymi próby wielokrotnego użycia oraz misje z ładunkiem.