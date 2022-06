Oko Marsa. To zdjęcie robi furorę w sieci

"Kiedy spoglądasz w otchłań ona również patrzy na ciebie" - słowa zapisane przez Fryderyka Nietzschego zaczynają nabierać nowego sensu. Człowiek już tak długo bada powierzchnię Marsa, że Czerwona Planeta postanowiła również zerknąć na człowieka. Marsjański orbiter Mars Express uchwycił swoim obiektywem niepokojący obraz.

Europejska Agencja Kosmiczna udostępniła zdjęcia, zrobione przez Mars Express Orbiter pod koniec kwietnia bieżącego roku. Można na nich zauważyć krater z ciemny zabarwieniem w środku, który przywodzi na myśl źrenicę oka. Sama agencja napisała o tym: "Mars śpi z otwartym jednym okiem".

Our @esascience Mars Express mission captured this 30 km-wide crater nestled between winding channels on #Mars - resembling veins running through a human eyeball 👁 The channels likely carried liquid water around 3.5–4 billion years ago!



