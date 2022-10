NASA udostępnia sensacyjne zdjęcie. Tam może być życie

Sonda kosmiczna Juno zrobiła niesamowite zdjęcie Europy, jednego z księżyców Jowisza. Teraz możemy zobaczyć powierzchnię satelity w dużym zbliżeniu i wysokiej rozdzielczości. Jeżeli istnieje życie w Układzie Słonecznym poza Ziemią, to możliwe, że właśnie tam.

Sonda Juno została wysłana w kosmos w 2011 roku jako druga misja projektu New Frontiers. Na orbitę Jowisza dotarła dopiero 5 lat później. Początkowo zakładano, że Juno będzie pracować do 2021 roku, lecz podjęto decyzję o przedłużeniu obserwacji do 2025 roku. I bardzo dobrze, gdyż w przeciwnym razie to zdjęcie mogłoby nigdy nie powstać

Najdokładniejsze zdjęcie Europy

Sonda Juno obserwuje głównie Jowisza, by dostarczać nam informacji o składzie atmosfery, jej strukturze i grawitacji największej planety w naszym Układzie Słonecznym. Jednak, gdy pojawia się sposobność, robi również zdjęcia przelatujących niedaleko obiektów.

29 września w niedalekiej odległości od sondy znalazła się Europa, jeden z księżyców Jowisza. Juno udało się zrobić dokładne zdjęcie powierzchni naturalnego satelity z bliskiej odległości 412 kilometrów. Fotografia została wykonana przez SRU, jedną z kamer sondy i przedstawia lodową skorupę, którą pokryta jest powierzchnia Europy. Zdjęcie pokrywa obszar o wymiarach 150 km x 200 km.

Co ciekawe, naukowcy wskazują, że istnieje szansa na to, że pod twardą skorupą Europy znajdziemy warunki umożliwiające powstanie życia.

Ten obraz ukazuje niesamowity poziom szczegółowości w regionie, który nie był wcześniej sfotografowany w takiej rozdzielczości i w tak odkrywczych warunkach oświetlenia. Wykorzystanie przez zespół kamery do śledzenia gwiazd jest doskonałym przykładem przełomowych możliwości Juno.

- komentuje Heidi Becker, jedna z koordynatorek i kierowników misji Juno.

Fotografia została zrobiona, gdy sonda Juno mijała Europę z prędkością 24 kilometrów na sekundę. Warunki nie były najlepsze, gdyż na Europie panowała noc, a jej powierzchnia była jedynie słabo oświetlana przez światło odbijane przez Jowisza. Na szczęście, kamera SRU została przystosowana do pracy w warunkach słabego oświetlenia.

Sonda Juno ma pracować do 2025 roku. Naukowcy planują wtedy jej deorbitację i spalenie w atmosferze Jowisza.

