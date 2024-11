Podręczniki do kosza. Ta planeta zaskoczyła nawet astronomów

Kosmos wciąż jest przestrzenią pełną tajemnic. Badacze natrafili właśnie na jedną z nich, dzięki czemu będzie można ją choć trochę odkryć. To jedna z najmłodszych planet jakie znaleźliśmy we Wszechświecie. Co może nam pokazać?

Dalsza część tekstu pod wideo

3 miliony lat – to właśnie wiek odkrytej planety, którą nazwano TIDYE-1b. Choć z perspektywy człowieka to ogromna ilość czasu, to jednak dla Wszechświata to mrugnięcie oka. Dla porównania, nasza Ziemia ma obecnie najprawdopodobniej około 4,5 miliarda lat. Mamy więc możliwość obserwacji niezwykle młodego obiektu, co może przełożyć się na niezwykle ciekawe odkrycia.

Co z niej wyrośnie?

Na młodziutką planetą natrafiła Madyson Barber, główna autorka pracy na jej temat i studentka UNC-Chapel Hill. Naukowczyni natrafiła na nią dzięki tak zwanemu tranzytowi, podczas którego TIDYE-1b przechodziła na linii między obserwatorką korzystającą z teleskopu TESS NASA, a gwiazdą wokół której krąży obiekt. Jest to o tyle wyjątkowe odkrycie, że tak młode planety zazwyczaj są przysłonięte przez gaz i pył, które tworzą "dysk protoplanetarny” – tłumaczy portal sciencealert.com. Jednak w odróżnieniu od znanych nam przypadków, dysk TIDYE-1b jest przechylony – różni się od kąta krążenia wokół gwiazdy, dzięki czemu planeta jest widoczna mimo młodego wieku.

Warto także dodać, że sam obiekt znajduje się bardzo blisko swojej gwiazdy, dzięki czemu na okrążenie słońca potrzebuje mniej więcej dziewięć dni. Zdaniem badaczy w przyszłości może stać się superziemią, czyli obiektem skalistym o masie większej od naszej planety lub sub-Neptunem. Na ten moment wiadomo, że odkryta planeta nie jest tak gęsta jak Ziemia, ale jest od niej około 11 razy większa. Sama TIDYE-1b pokazuje też, że planety mogą powstawać wcześniej niż do tej pory zakładano. Do tej pory uważano bowiem, że planety mogą potrzebować więcej czasu (około 10 milionów lat) na uformowanie umożliwiające ich obserwację.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt, K. Miller (Caltech/IPAC)

Źródło tekstu: sciencealert.com