Słuchawki z Bluetooth 6.0, aptX Lossless i LDAC? Oto EarFun Air Pro 4+

EarFun to marka jeszcze stosunkowo słabo rozpoznawalna w Polsce, ale wymagający fani dobrego brzmienia już ją docenili za połączenie dużych możliwości i przystępnych cen. Debiutujący dziś flagowy model EarFun Air Pro 4+ dostępny jest za około 400 zł, a możliwościami przewyższa wiele droższych słuchawek.

EarFun Air Pro 4+ to słuchawki 1DD+1BA, czyli dokanałowe TWS z podwójnym systemem przetworników: dynamicznym 10 mm oraz armaturowym FeatherBA. Takie połączenie, znane jest ze słuchawek typu IEM, ale w bezprzewodowych Bluetooth nie jest oczywistością. Producent zastosował autorską architekturę Nano Side-Fitted Acoustic Architecture, czyli boczny montaż przetworników pod kątem 11 stopni, by zminimalizować zakłócenia i zapewnić naturalniejsze brzmienie wysokich tonów. Gwarantuje to głęboki bas, klarowny środek i oraz wyrazistą górę pasma.

To pierwsze na świecie słuchawki z certyfikatem Hi-Res Audio i podwójnym układem przetworników oraz adaptacyjną hybrydową aktywną redukcją hałasu ANC do 50 dB w tej klasie cenowej.

Dzięki nowemu układowi Qualcomm QCC3091 oraz technologii Snapdragon Sound słuchawki obsługują Bluetooth 6.0 i aptX Lossless. Pozwalają także skorzystać z kodeka LDAC – zazwyczaj te dwa rozwiązania się wykluczają. EarFun Air Pro 4+ oferują także obsługę LE Audio oraz Auracast, co pozwala odbierać dźwięk udostępniany w tej technologii w miejscach publicznych z jednego źródła do dużej liczby odbiorników jednocześnie. Szybkie parowanie z urządzeniem ułatwia Google Fast Pair.

Wygodę prowadzenia rozmów i działanie ANC QuietSmart 3.0 zapewnia w sumie sześć mikrofonów wzbogaconych algorytmami AI oraz technologia cVc 8.0. Do zastosowań w grach i multimediach producent przewidział tryb ultra niskiego opóźnienia <50 ms. Wśród dodatkowych funkcji jest m.in. automatyczne wykrywanie w uchu, sterowanie gestami czy obsługa wielopunktowej łączności, a dodatkowe ustawienia dźwięku udostępnia aplikacja EarFun Audio.

EarFun Air Pro 4+ zapewniają do 54 godzin pracy na jednym ładowaniu – 12 godzin z samymi słuchawkami oraz kolejne 42 godziny przy użyciu etui. Nie zabrakło szybkiego i bezprzewodowego ładowania, które po 10 minutach pozwala na 3 godziny odsłuchu.

Słuchawki są odporne na działanie pyłu i wody zgodnie z normą IP55, sprawdzą się więc podczas aktywności fizycznych i w różnych warunkach pogodowych.

