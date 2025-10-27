Słuchawki z Bluetooth 6.0, aptX Lossless i LDAC? Oto EarFun Air Pro 4+
EarFun Air Pro 4+ to jeden z najgoręcej oczekiwanych modeli słuchawek TWS. Nowość zapewnia łączność Bluetooth 6.0, a do tego obsługę kodeków aptX Lossless i LDAC. Dziś słuchawki mają swoją oficjalną premierę, a my mamy na tę okazję kod obniżający cenę o 20%.
EarFun to marka jeszcze stosunkowo słabo rozpoznawalna w Polsce, ale wymagający fani dobrego brzmienia już ją docenili za połączenie dużych możliwości i przystępnych cen. Debiutujący dziś flagowy model EarFun Air Pro 4+ dostępny jest za około 400 zł, a możliwościami przewyższa wiele droższych słuchawek.
EarFun Air Pro 4+ to słuchawki 1DD+1BA, czyli dokanałowe TWS z podwójnym systemem przetworników: dynamicznym 10 mm oraz armaturowym FeatherBA. Takie połączenie, znane jest ze słuchawek typu IEM, ale w bezprzewodowych Bluetooth nie jest oczywistością. Producent zastosował autorską architekturę Nano Side-Fitted Acoustic Architecture, czyli boczny montaż przetworników pod kątem 11 stopni, by zminimalizować zakłócenia i zapewnić naturalniejsze brzmienie wysokich tonów. Gwarantuje to głęboki bas, klarowny środek i oraz wyrazistą górę pasma.
To pierwsze na świecie słuchawki z certyfikatem Hi-Res Audio i podwójnym układem przetworników oraz adaptacyjną hybrydową aktywną redukcją hałasu ANC do 50 dB w tej klasie cenowej.
Dzięki nowemu układowi Qualcomm QCC3091 oraz technologii Snapdragon Sound słuchawki obsługują Bluetooth 6.0 i aptX Lossless. Pozwalają także skorzystać z kodeka LDAC – zazwyczaj te dwa rozwiązania się wykluczają. EarFun Air Pro 4+ oferują także obsługę LE Audio oraz Auracast, co pozwala odbierać dźwięk udostępniany w tej technologii w miejscach publicznych z jednego źródła do dużej liczby odbiorników jednocześnie. Szybkie parowanie z urządzeniem ułatwia Google Fast Pair.
Wygodę prowadzenia rozmów i działanie ANC QuietSmart 3.0 zapewnia w sumie sześć mikrofonów wzbogaconych algorytmami AI oraz technologia cVc 8.0. Do zastosowań w grach i multimediach producent przewidział tryb ultra niskiego opóźnienia <50 ms. Wśród dodatkowych funkcji jest m.in. automatyczne wykrywanie w uchu, sterowanie gestami czy obsługa wielopunktowej łączności, a dodatkowe ustawienia dźwięku udostępnia aplikacja EarFun Audio.
EarFun Air Pro 4+ zapewniają do 54 godzin pracy na jednym ładowaniu – 12 godzin z samymi słuchawkami oraz kolejne 42 godziny przy użyciu etui. Nie zabrakło szybkiego i bezprzewodowego ładowania, które po 10 minutach pozwala na 3 godziny odsłuchu.
Słuchawki są odporne na działanie pyłu i wody zgodnie z normą IP55, sprawdzą się więc podczas aktywności fizycznych i w różnych warunkach pogodowych.
EarFun Air Pro 4+ z tym kodem taniej
Słuchawki EarFun Air Pro 4+ trafiły już do sprzedaży na całym świecie, a Polacy mogą je zamówić na Amazon.pl, gdzie ich cena wynosi 424,99 zł. Wpisując podczas zakupów kod AP4PPR20 można uzyskać nawet 20% zniżki.