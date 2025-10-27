Została ukarana grzywną za wylanie kawy w taki sposób

Grzywna za wylanie kawy do odpływu

Niedawno, pewna kobieta została ukarana grzywną w wysokości 150 funtów (728 złotych) za wylanie kawy do odpływu przed wejściem do autobusu. Rada miejska w Londynie ostatecznie wycofała tę karę, ale incydent ten stał się początkiem dyskusji na temat, czy wylewana w ten sposób kawa może faktycznie działać na szkodę środowiska.

Statystyki mówią wyraźnie - w samej Wielkiej Brytanii wypija się codziennie 98 milionów filiżanek kawy, a na całym świecie ok. 2 miliardy. Bywa, że niedopity płyn musi gdzieś trafić - czy to w domu, czy na mieście. W pośpiechu pozbywamy się resztek kawy całkowicie bezmyślnie. Wylewając ją gdzie popadnie.

Niestety, okazuje się, że to co jest dla nas przyjemnym zastrzykiem kofeiny, dla środowiska może okazać się mniej przyjemne. Wiadomo, że nie chodzi tutaj o pojedynczą filiżankę wylewaną do zlewu, ale jeśli już weźmiemy pod uwagę 98 milionów fusów wylewanych codziennie do kanalizacji, to mamy problem. Im więcej kofeiny trafia do rur, tym więcej finalnie może trafić do rzek.

Kofeina - nowe zanieczyszczenie środowiska

A musimy zdawać sobie sprawę, że filiżanki kawy zawierają setki związków chemicznych. Wiele zawiera mleko, cukier, kakao i inne przyprawy. Sama kawa też obniża pH wody. Kofeina z kolei, nie rozkłada się ani łatwo, ani szybko. Jest uważana za naukowców za nowe zanieczyszczenie środowiska.

Naukowcy apelują o to, aby nie wyrzucać do odpływów nie tylko olejów, płynów z prac budowlanych ani wybielaczy, ale także kawy i fusów. Wszystkie te substancje należy wyrzucać do odpowiednich pojemników na odpady domowe lub oddawać do punktów zbiórki odpadów. A odpływy uliczne niech zostaną do tego, co czego zostały stworzone - do zbierania wody deszczowej, a nie ścieków.