Potężny głośnik w potężnej obniżce. Zostały ostatnie sztuki

Kiedy zaś ich głośniki są w promocji to mamy do czynienia z sytuacją, w której możemy kupić sprzęt za naprawdę śmieszne pieniądze jak na jakość emitowanego przez niego dźwięku. Dziś jest właśnie taka okazja, ponieważ soundcore Select Pro możecie kupić za jedyne 299 zł.

soundcore Select Pro

Jest to głośnik o mocy 30 W, który dzięki ergonomicznej, sztywnej rączce można bardzo wygodnie przenosić. Świetnie więc sprawdzi się nie tylko w domu, ale i podczas wypadów w plener, gdzie można go zanieść zarówno w plecaku, jak i w ręku. Nie straszne są mu także warunki pogodowe. Dzięki spełnieniu warunku certyfikatu IPX7 nie tylko niestraszne mu ulewy, ale nawet kąpiel w jeziorze.

Na pochwałę zasługuje także wbudowana bateria, która pozwala na aż 16 godzin ciągłej pracy, oraz umożliwia podładowanie baterii naszego smartfona dzięki trybowi powerbanku. Warto także zwrócić uwagę na podświetlenie przetworników głośnika, które daje przyjemne i klimatyczne efekty świetlne współgrające z odtwarzaną muzyką. A wszystko to za jedyne 299 zł.