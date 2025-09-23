Koniec domysłów i spekulacji. Wiemy, co dalej z Nokią

HMD Global jest głównym producentem smartfonów i telefonów marki Nokia. Jednak przy okazji rozwija także własne urządzenia i to dokładnie w tym samym segmencie cenowym. Można więc powiedzieć, że utrzymuje swojego głównego konkurenta. Widać to szczególnie na rynku indyjskim, gdzie tanie telefony z podstawową przeglądarką internetową wciąż się cieszą popularnością.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nokia i HMD Global — co dalej?

W lipcu tego roku menadżer ds. społeczności Nokii napisał post na reddicie będący ogłoszeniem poszukiwania nowego wykonawcy smartfonów. To było dość dziwne zagranie, ponieważ takie sprawy załatwia się, pukając w konkretne drzwi, a nie wystawiając ogłoszenia w sieci. Odbieraliśmy to wtedy jak znak sugerujący, że drogi tych firm się rozejdą. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego.