Koniec januszowania. Zalando ma dość zwrotów od klientów

Zalando wprowadza surowe zasady przeciwko nadużywaniu polityki zwrotów

Nowa polityka wprowadza stopniowe działania wobec klientów nadużywających zasad zwrotów. Pierwszym krokiem jest wysłanie ostrzegawczego e-maila do klientów z nieproporcjonalnie wysokim wskaźnikiem zwrotów, dającego im szansę na zmianę zachowania zakupowego.

W przypadku braku poprawy, konto może zostać zawieszone na okres 12 miesięcy.

Jak duża jest skala januszerki?

Jak podkreśla Zalando, decyzje te dotyczą jedynie niewielkiej grupy klientów — około 0,02% wszystkich kupujących — którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy złożyli bardzo dużo zamówień, następnie odsyłając zdecydowaną większość zakupionych produktów.

W marcu 2025 roku firma zablokowała już pierwsze 10 500 kont.

Skrócenie okresu zwrotów z 100 do 30 dni

Równolegle platforma wprowadza dodatkowe ograniczenia, skracając okres na dokonanie zwrotu z dotychczasowych 100 dni do zaledwie 30 dni. Zmiana obowiązuje od stycznia 2025 roku w Niemczech, Holandii i Włoszech, a od lutego w innych krajach europejskich. W Polsce nowa polityka zawieszania kont obecnie nie obowiązuje, ale to kwestia czasu.

Zalando stawia na proaktywne rozwiązania mające na celu redukcję liczby zwrotów u źródła. Firma wprowadza ulepszone opisy produktów z filmami i zdjęciami 360°, spersonalizowane porady dotyczące rozmiarów oparte na historii zakupów oraz przyszłą wirtualną przymierzalnię z awatarami 3D. Technologie sztucznej inteligencji mają pomagać w doborze odpowiedniego rozmiaru już podczas zakupu.

Jak często Polacy zwracają swoje zakupy?