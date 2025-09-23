Aplikacje

Koniec januszowania. Zalando ma dość zwrotów od klientów

Europejska platforma modowa Zalando zapowiada rewolucyjne zmiany w swojej polityce zwrotów, wprowadzając system ostrzeżeń i sankcje dla klientów z nadmiernym poziomem odsyłanych towarów. To końce ery bezgranicznej „polityki darmowych zwrotów”, którą firma reklamowała od początku swojej działalności w 2008 roku.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 13:25
6
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Koniec januszowania. Zalando ma dość zwrotów od klientów

Zalando wprowadza surowe zasady przeciwko nadużywaniu polityki zwrotów

Nowa polityka wprowadza stopniowe działania wobec klientów nadużywających zasad zwrotów. Pierwszym krokiem jest wysłanie ostrzegawczego e-maila do klientów z nieproporcjonalnie wysokim wskaźnikiem zwrotów, dającego im szansę na zmianę zachowania zakupowego.

Dalsza część tekstu pod wideo

W przypadku braku poprawy, konto może zostać zawieszone na okres 12 miesięcy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pasek DEVIA Deluxe Sport do Xiaomi Mi Band 7 Pro Beżowy
Pasek DEVIA Deluxe Sport do Xiaomi Mi Band 7 Pro Beżowy
-1.15 zł
24.15 zł - najniższa cena
Kup teraz 23 zł
Smartwatch BEMI Moki Fioletowy
Smartwatch BEMI Moki Fioletowy
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Zegarek sportowy GARMIN Vivoactive 5 Fioletowy
Zegarek sportowy GARMIN Vivoactive 5 Fioletowy
0 zł
946 zł - najniższa cena
Kup teraz 946 zł
Advertisement

Jak duża jest skala januszerki?

Jak podkreśla Zalando, decyzje te dotyczą jedynie niewielkiej grupy klientów — około 0,02% wszystkich kupujących — którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy złożyli bardzo dużo zamówień, następnie odsyłając zdecydowaną większość zakupionych produktów.

W marcu 2025 roku firma zablokowała już pierwsze 10 500 kont.

Skrócenie okresu zwrotów z 100 do 30 dni

Równolegle platforma wprowadza dodatkowe ograniczenia, skracając okres na dokonanie zwrotu z dotychczasowych 100 dni do zaledwie 30 dni. Zmiana obowiązuje od stycznia 2025 roku w Niemczech, Holandii i Włoszech, a od lutego w innych krajach europejskich. W Polsce nowa polityka zawieszania kont obecnie nie obowiązuje, ale to kwestia czasu.

Zalando stawia na proaktywne rozwiązania mające na celu redukcję liczby zwrotów u źródła. Firma wprowadza ulepszone opisy produktów z filmami i zdjęciami 360°, spersonalizowane porady dotyczące rozmiarów oparte na historii zakupów oraz przyszłą wirtualną przymierzalnię z awatarami 3D. Technologie sztucznej inteligencji mają pomagać w doborze odpowiedniego rozmiaru już podczas zakupu.

Jak często Polacy zwracają swoje zakupy?

Średni wskaźnik zwrotów w polskiej branży modowej wynosi 15,8%, podczas gdy na platformach takich jak Zalando, H&M czy Reserved przekracza 40%. W przypadku Zalando około 50% wszystkich sprzedanych produktów jest odsyłanych z powrotem, co przy 251 milionach zamówień rocznie oznacza ponad 125 milionów zwróconych artykułów.

Image
telepolis
zalando zwrot towaru zwrot na zalando blokada konta na zalando ostrzeżenie zalando
Zródła zdjęć: Felix Geringswald / Shutterstock
Źródła tekstu: retaildetail, itwiz oprac. wł