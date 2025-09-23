Afganistan oficjalnie bez internetu. To nie atak, to nowe prawo

Problem jednak się znacznie rozszerzył i już 10 z 34 prowincji zostało odciętych od sieci, chociaż oczami Talibów jest to rozwiązanie problemu. A to dlatego, że zdaniem ich duchowego przywódcy Hibatullaha Akhundzada to właśnie internet jest głównym źródłem zła i zepsucia, który demoralizuje ludzi i sprowadza na złą drogę. Jednak tu mówimy o człowieku, który nie tylko głosi takie hasła, ale jest w stanie realnie wyłączyć internet w całym kraju.