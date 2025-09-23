Koniec z wadliwymi aktualizacjami. Ta nowość w Firefoxie jest genialna
Co ciekawe nowe podejście nie dotyczy samej przeglądarki, a elementów, które działają w jej ramach.
Mowa tu rzecz jasna o rozszerzeniach. Sytuacja, w której nowa wersja programu nie działa tak, jak powinna, nie jest niestety niczym rzadkim. Nie inaczej sytuacja ma się w świecie rozszerzeń do przeglądarek. Problemy z nimi nie są rzadkością i rzutują one na postrzeganiu całego programu. Mozilla znalazła rozwiązanie tego problemu.
Rozwiązanie na wadliwe aktualizacje
Otóż pozwala ona na cofnięcie aktualizacji. To może następować automatycznie, po stronie serwerów i zdecyduje o tym sam twórca rozszerzenia. Lub jeśli mamy wyłączone aktualizacje automatyczne, to poprzednią wersję możemy przywrócić ręcznie. Dzięki temu problematyczny kod znika, a twórca rozszerzenia może naprawić błąd na spokojnie, bez wydawania kolejnej łatki. Rzecz jasna, aby móc skorzystać z tej funkcji, to w reprezytorium rozszerzeń musi się znajdować stabilna wersja programu. Co jest raczej oczywiste, ponieważ musi być, do czego wracać.
Gdyby takie podejście stało się normą i dotyczyło nie tylko elementów przeglądarki, ale całego oprogramowania, jak i systemów operacyjnych to problemy z wadliwymi aktualizacjami przestałyby być problemami, a raczej opóźnieniami w publikacji kodu. Niestety, zmiana na taką skalę wymagałaby zupełnie innego, bardziej modularnego podejścia w pisaniu kodu.