Koniec z wadliwymi aktualizacjami. Ta nowość w Firefoxie jest genialna

Mowa tu rzecz jasna o rozszerzeniach. Sytuacja, w której nowa wersja programu nie działa tak, jak powinna, nie jest niestety niczym rzadkim. Nie inaczej sytuacja ma się w świecie rozszerzeń do przeglądarek. Problemy z nimi nie są rzadkością i rzutują one na postrzeganiu całego programu. Mozilla znalazła rozwiązanie tego problemu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rozwiązanie na wadliwe aktualizacje

Otóż pozwala ona na cofnięcie aktualizacji. To może następować automatycznie, po stronie serwerów i zdecyduje o tym sam twórca rozszerzenia. Lub jeśli mamy wyłączone aktualizacje automatyczne, to poprzednią wersję możemy przywrócić ręcznie. Dzięki temu problematyczny kod znika, a twórca rozszerzenia może naprawić błąd na spokojnie, bez wydawania kolejnej łatki. Rzecz jasna, aby móc skorzystać z tej funkcji, to w reprezytorium rozszerzeń musi się znajdować stabilna wersja programu. Co jest raczej oczywiste, ponieważ musi być, do czego wracać.