Asus mówi dość wtyczkom. Karty graficzne będą zasilane z PCIe

Chodzi tu o same wtyczki i kable. W dzisiejszych czasach, kiedy wnętrze komputera jest za taflą szkła i pełni funkcję ozdobną te kable nie wyglądają dobrze. Nie chodzi jednak tylko o kwestię estetyczną. W obudowach mini ITX zmieszczenie się z okablowaniem to prawdziwa droga przez mękę. Sytuacja, w której można by podłączyć kartę graficzną bez nic, tylko podpinając do portu PCIe byłaby więc idealna.

Dalsza część tekstu pod wideo

Asus z PCIe 250 W

Oczywiście już teraz PCIe jest w stanie dostarczać energię do kart graficznych. Całe 75 W mocy. To jednak zdecydowanie za mało dla większości współczesnych układów graficznych, więc konieczne jest podłączanie dodatkowych kabli zasilających. Asus chce to zmienić i pracuje nad modyfikacją portu, jak i samej płyty głównej do tego stopnia, aby ten pozwalał na przesyłanie do 250 W mocy.

Ma być to możliwe dzięki zastosowaniu 5 pogrubionych pinów zasilania w samym slocie PCIe i karcie graficznej, oraz dodaniu nowego, 8-pinowego złącza na płycie głównej. Owszem, kabel więc się pojawi. Jednak będzie mógł być znacznie krótszy, umieszczony w znacznie wygodniejszym miejscu i schowany.