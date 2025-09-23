Aplikacje

Ledwo wygrały proces, a już ruszył kolejny. Czarne chmury nad Google

W Stanach Zjednoczonych ruszył właśnie kolejny proces przeciwko właścicielowi Google, firmie Alphabet.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:59
0
Sprawa przeciwko Google

Tym razem, sprawa dotyczy platformy reklamowej AdX, która według aktu oskarżenia miała stosować praktyki monopolistyczne narzucając na klientów 20% prowizję oraz nie dając innego wyboru, niż korzystanie z adserwera należącego także do Google.

Jest to kolejna próba uderzenia w Alphabet przez amerykański wymiar sprawiedliwości. Niedawno zakończony proces w sprawie praktyk monopolistycznych stosowanych w zakresie przeglądarki Chrome zakończył się jednak zwycięstwem wyszukiwarkowego giganta.

Administracja Donalda Trumpa przygląda się nie tylko właścicielowi Google. Na jej celowniku znalazły się także takie firmy jak Apple, Meta czy Amazon.

Oskarżyciel Julia Tarver Wood z amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości w swojej mowie wstępnej stwierdziła, że sprzedanie przez Alphabet platformy AdX jest wręcz niezbędne do przywrócenia na tym rynku uczciwej konkurencji.

Pozostawienie w rękach Google zarówno motywu, jak i narzędzi, do wykorzystania w swoich celach, stanowi zbyt duże niebezpieczeństwo.

mówiła przed sądem Wood.

W odpowiedzi na jej przemowę prawnik Google Karen Dunn nazwała oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości “radykalnymi”. Dunn dodała, że jeśli sąd zgodzi się z aktem oskarżenia sprawi to, że oferta Google zniknie z rynku osłabiając na nim konkurencję i postęp technologiczny.

Departament Sprawiedliwości chce dać sobie prawo do niespotykanej do tej pory władzy i kontroli nad największymi amerykańskimi firmami technologicznymi.

zaznaczyła Dunn.

Według doniesień agencji Reuters, Google było gotowe na sprzedaż platformy AdX jeszcze w trakcie walki z oskarżeniami o działania monopolistyczne Unii Europejskiej. Jak do tej pory jednak te informacje nie zostały potwierdzone. Być może więcej szczegółów tej sprawy ujrzy światło dzienne w trakcie rozpoczętego właśnie procesu. 

