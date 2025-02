GeForce RTX 5070 przetestowany. Różnica jest spora

Kilka dni temu na rynku zadebiutowała kolejna karta graficzna w ramach rodziny NVIDIA Blackwell, czyli GeForce RTX 5070 Ti. To oczywiście nie koniec tego co zaplanowali dla nas Zieloni, a wielkimi krokami zbliża się premiera przystępniejszego modelu GeForce RTX 5070. Jego debiut odbędzie się 5 marca, a pierwsze egzemplarze trafiły już do testerów.