AMD Radeon RX 9070 XT z kolejnymi testami. Mogło być lepiej

Radeon RX 9070 XT to odpowiednik GeForce RTX 4070 SUPER

Co to oznacza? AMD Radeon RX 9070 XT oferuje wydajność o 28% lepszą niż poprzednik , czyli Radeon RX 7800 XT. Gorzej to jednak wygląda gdy spojrzymy na ofertę NVIDII. Czerwoni serwują o 22% niższą wydajność niż GeForce RTX 5070 Ti , będąc bliżej starszego GeForce RTX 4070 SUPER.

Oczywiście należy pamiętać, że to testy syntetyczne nie do końca pokrywające się z realnymi zastosowaniami. Co więcej AMD nadal nie udostępniło sterowników obsługujących serię Radeon RX 9000, a więc na premierę może to wyglądać lepiej. Dodatkowo kluczowe jak zwykle będą ceny oraz dostępność w sklepach, zwłaszcza gdy NVIDIA kompletnie sobie z tym nie radzi w przypadku rodziny GeForce RTX 5000.