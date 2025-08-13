InPost stawia nowe maszyny. Mogą uratować życie, i to dosłownie

Kiedy słyszymy InPost, to w pierwszej kolejności do głowy przychodzą nam Paczkomaty. W dalszych skojarzeniach możemy pomyśleć o kurierach. Wkrótce dołączą do tego jeszcze kolejne maszyny, które mogą wielu osobom uratować życie.

InPost stawia nowe maszyny

InPost, we współpracy z Centrum Ratownictwa, zainstaluje w Polsce 100 stacji Helpbox 365. Każda z nich wyposażona będzie w defibrylator AED, który przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu będzie gotowy do użycia. Co ważne, urządzenia pojawią się nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich.

W Polsce aż 80% przypadków nagłego zatrzymania krążenia (NZK) ma miejsce poza szpitalem – czyli podczas codziennych aktywności.1 Wykonanie defibrylacji w ciągu 3–5 minut od nagłego zatrzymania krążenia może skutkować przeżywalnością sięgającą nawet 70%2. Niestety dostępność AED w przestrzeni publicznej jest poniżej europejskiej średniej,3 dlatego postanowiliśmy to zmienić. Od teraz nasze maszyny Paczkomat będą już nie tylko rozwiązaniem logistycznym, ale także punktem łatwego dostępu do sprzętu ratującego życie – czyli do stacji Helpbox 365, posiadającej defibrylator AED. W pierwszej fazie projektu zamontujemy 100 takich urządzeń, zarówno w dużych miastach, jak i na terenach wiejskich – tak, aby rozpocząć wypełnianie „białych plam” na mapie Polski, które nie posiadają żadnego defibrylatora AED w okolicy. mówi Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost.

Defibrylatory AED mogą uratować życie wielu osobom. Są one łatwe w użyciu, bo krok po kroku instruują daną osobę, co należy zrobić. Nie wymagają ani wykształcenia medycznego, ani specjalistycznej wiedzy. W ich przypadku ważny jest czas. Im szybciej zostaną użyte, tym większa szansa na uratowanie życia.

Co ciekawe, to właśnie użytkownicy InPostu mają niejako ufundować AED. Każdy z nas może na ten cel przeznaczyć InCoiny, zbierane w aplikacji InPost Mobile (w zakładce nagrody). Każde zapełnione serce oznacza jedną maszynę. W momencie pisania tego tekstu Polacy ufundowali w ten sposób już 2 maszyny, a akcja dopiero co ruszyła.