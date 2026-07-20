Huawei latem kusi nowymi słuchawkami z ANC. Jest tanio, będzie jeszcze taniej

FreeBuds SE 4 ANC to najtańsze słuchawki tego producenta, a jednocześnie – jedne z bardziej przystępnych cenowo z takim zestawem funkcji. Ich standardowa cena wynosi 249 zł, i tyle będzie zapewne kosztować na początek niebieski wariant, ale wersję czarną i białą można mieć już nawet za 199 zł.

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Huawei FreeBuds SE 4 ANC przede wszystkim wyróżniają się wszechstronną redukcją hałasu – do 24 dB w pełnym zakresie częstotliwości. Jest to średnia głębokość redukcji szumów dla wielu częstotliwości w zakresie od 50 Hz do 20 kHz. Komunikację nawet w hałaśliwym otoczeniu ułatwiają trzy mikrofony kierunkowe.

Huawei zastosował w modelu FreeBuds SE 4 ANC przetworniki dynamiczne 10 mm i obiecuje wyraziste brzmienie w pełnym zakresie tonów: niskich, średnich i wysokich. Za łączność ze smartfonami i innymi urządzeniami odpowiada Bluetooth 5.4 z kodekami SBC i AAC. Dodatkowo, w aplikacji AI Life dostępne są cztery tryby korektora dźwięku, które można swobodnie dopasować do różnych preferencji słuchowych.

Huawei FreeBuds SE 4 ANC oferują do 50 godzin słuchania muzyki z etui ładującym, a jedno pełne ładowanie samych słuchawek pozwala na nieprzerwaną pracę nawet przez 10 godzin (z wyłączoną redukcją hałasu) lub do 7 godzin (z aktywną redukcją hałasu). Dodatkowo zaledwie 10 minut ładowania wystarczy na kolejne 4 godziny odtwarzania dźwięku.

Słuchawki zapewniają odporność na pył i wodę w standardzie IP54, a producent podkreśla pozytywne przejście 26 testów wytrzymałościowych, potwierdzających solidność konstrukcji. Wygodę użytkowania zwiększa sterowanie dotykowe.