Idzie nowe? Google postanowiło zareklamować sztuczną inteligencję

Niekoniecznie. Google wykorzystało sztuczną inteligencję do zareklamowania swojej innej własnej sztucznej inteligencji. Można powiedzieć, że z dużym opóźnieniem, ale w końcu poszło śladem innych marek - wszyscy pamiętamy chociażby świąteczną wersję reklamy Coca-coli "Coraz bliżej Święta" z 2024 roku, która została w całości stworzona przez AI. Jak to bywa, wzbudziła ona wiele emocji i kontrowersji, szczególnie w komentarzach internautów. Ale jak widać, to był zaledwie początek góry lodowej. Inna reklama, która narobiła wiele hałasu to reklama na finały NBA.

I choć do tej pory Google dość zachowawczo podchodziło do swoich reklam (ostatnia głośna reklama, w której Google chciało się przebić z AI, została bardzo skrytykowana przez internautów), najwyraźniej nadszedł moment, że zaczęło kusić, aby to zmienić.

Kampania "Zapytaj Google" ("Just Ask Google")

To najwyraźniej kampania, która wszystko zmienia. Na ekranie widzimy uroczego indyka planującego wyjazd na Święto Dziękczynienia. W poszukiwaniu kraju i połączenia lotniczego pomógł mu nikt inny, jak Tryb AI w wyszukiwarce Google.

Wiceprezes działu Google Creative Lab, Robert Wong, potwierdził w rozmowie z Wall Street Journal, że reklama ta w całości została stworzona przez AI (użyto generatora filmów Veo 3 i innych narzędzi).

Spot z pewnością dotrze do wielu osób - ma być emitowany nie tylko w internecie, ale także w amerykańskiej telewizji i kinach. Co więcej, wiadomo też, że powstanie wersja bożonarodzeniowa tej reklamy.