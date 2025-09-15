Maile od szefa w dzień i noc? Boty AI niebawem zastąpią prezesów
Futurolog Michael Tchong nie ma wątpliwości - uważa, że prędzej czy później, amerykańskie firmy zaczną powoływać prezesów AI, ze względu na efektywność.
AI rządzi się coraz bardziej?
Badacz jest przekonany, że sztuczna inteligencja oraz jej rola w podejmowaniu decyzji oraz zwiększaniu wydajności jest podważeniem dotychczasowych funkcji kierowniczych. Ale nie oznacza to, że władzę w firmach w zupełności przejmą boty - CEO zawsze pozostanie człowiekiem.
Jednak amerykańskie firmy wciąż kombinują co by tu zrobić, aby wynieść AI na szczyt hierarchii - nie tyle jako pomocnika zarządu, ale współprezesa. Niewykluczone, że z czasem także jako samodzielnego szefa. Tak właśnie prognozuje futurolog Michael Tchong, który specjalizuje się w badaniu technologii w biznesie.
Jak zauważa Bussiness Insider, ekspert uważa, że AI coraz częściej kwestionuje tradycyjne funkcje kierownicze, takie jak podejmowanie decyzji, prognozowanie oraz modelowanie ryzyka.
Awans AI na stanowisko kierownicze jest praktycznie przesądzony.
Wyobrażacie sobie to wysyłanie maili i wiadomości praktycznie przez całą dobę? Niezmordowany "współprezes AI" nie dałby nam spokoju i bombardował wiadomościami aż do skutku. Tchong uważa, że właśnie tak może wyglądać nasza niedaleka przyszłość. A jeśli dana firma nie będzie miała "współprezesa" AI, będzie postrzegana jako korporacyjnie ułomna w sposobie zarządzania.
Coraz więcej firm redukuje stanowiska obsługi klienta, ponieważ ich obowiązki przejmują agenci AI. I cóż dużo mówić, radzą z tym sobie dość dobrze. Ale tu mowa o pracownikach szeregowych, co to będzie, jeśli AI zasiądzie w zarządzie? A to już się dzieje na naszych oczach, coraz więcej liderów otwarcie przyznaje, że nie miałoby nic na przeciwko, aby wykorzystywać swoje awatary do uczestnictwa w spotkaniach oraz w odpowiadaniu na pytania.