Olympus pracuje z Atomos nad nowym oprogramowaniem

Olympus poinformuje o prowadzonych wspólnie z Atmos pracach nad nowym oprogramowaniem. Ma ono umożliwić podgląd i rejestrację danych wideo w formacie RAW z aparatów Olympus OM-D E-M1X i E-M1 Mark III na rekorderze Atomos Ninja V HDR.

Atomos to firma, która tworzy łatwe w użyciu monitory i rekordery 4K i HD Apple ProRes. Produkty te mają za zadanie zaoferować profesjonalnym producentom wideo szybszy, wyższej jakości i bardziej dostępny system produkcyjny. Można to wykorzystać wszędzie - do materiałów tworzonych pod kątem social mediów czy YouTube, jak i dla telewizji oraz branży filmowej. Atomos OS przeznaczony do rekorderów wideo, a jego intuicyjny interfejs jest obsługiwanym przez ekran dotykowy. Atomos to pierwsza firma, która zaimplementowała format Apple ProRes RAW do pracy z kamerami kinowymi. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Australii, natomiast biura znajdują się w USA, Japonii, Chinach, UK i w Niemczech. Firma posiada także rozbudowaną sieć partnerów handlowych.

Prace prowadzone wspólnie z Olympusem dotyczą rozwoju zaawansowanych technologii produkcji wideo, a także udoskonalania rozwiązań ułatwiających rejestrowanie wysokiej jakości materiałów filmowych dzięki kompaktowym i lekkim produktom systemu Mikro Cztery Trzecie. Zapewniają one niezwykłą mobilność i możliwość filmowania z ręki dzięki wykorzystaniu wydajnej, 5-osiowej stabilizacji obrazu umieszczonej w korpusie aparatu.

Zobacz: Olympus uspokaja - nic się nie zmieni

Dane na rekorderze Atmos Ninja V są zapisywane w formacie Apple ProRes RAW, który ułatwia późniejszą edycję materiału. Takie rozwiązanie pozwala na większą elastyczność w profesjonalnej postprodukcji wideo, ułatwiając m.in. korekcję ekspozycji i dostosowanie kolorystyki zarejestrowanego materiału. Premiera nowej wersji oprogramowania zaplanowana jest na zimę 2020.