Fujifilm X-T50 - nowy bezlusterkowiec, który prawie dogania smartfony

Fujifilm X-T50 to nowy aparat bezlusterkowy w ofercie producenta. To jeden z najtańszych modeli na rynku z matrycą 40 Mpix.

Firma Fujifilm zaprezentowała swojego nowego bezlusterkowca ze średniego segmentu. Model Fujifilm XT-50 tradycyjnie dla serii wyróżnia się charakterystycznym wyglądem, nawiązującym do starych lustrzanek analogowych. W środku pojawiło się jednak kilka istotnych nowości.

Fujifilm XT-50 - rekordowa rozdzielczość w korpusie klasy średniej

Przede wszystkim Fujifilm XT-50 dorobił się nowej matrycy. Mamy tu do czynienia z sensorem X-Trans CMOS 5 HR w rozmiarze APS-C. Jej rozdzielczość to 40,2 Mpix. Biorąc pod uwagę, że w smartfonach dominują aktualnie aparaty 50 Mpix można sobie zażartować, że nowy bezlusterkowiec wreszcie zaczął doganiać mobilną konkurencję. W praktyce tutaj jednak cokolwiek porównywać - ponad 40 milionów pikseli w przypadku tak dużego sensora to wartość zawrotna, która powinna być zapewnić rewelacyjne odwzorowanie detali.



W tym ostatnim pomoże układ X-Processor 5. Ten nie tylko jest dwukrotnie szybszy od poprzednika, ale posiada także wbudowaną technologię na bazie sztucznej inteligencji (jak wszystko w dzisiejszych czasach) oraz obsługuje natywnie standard HEIF. Fotografowie docenią także nowy system stabilizacji matrycy o deklarowanej skuteczności rzędu 7 eV.

Lista nowości na pokładzie Fujifilm XT-50 jest naprawdę długa. Oprócz wymienionych wcześniej nowości o charakterze czysto sprzętowym znajdziemy tu także m.in. ulepszony algorytm autofokusu, natywną obsługę czułości ISO 125 oraz znacznie rozbudowane funkcje wideo. Te ostatnie obejmują m.in. obsługę trybu F-Log2 oraz możliwość nagrywania w rozdzielczości 6,2K przy 30 kl./s.

Łyżką dziegciu może się okazać cena nowego korpusu, która na rynku amerykańskim startować ma od 1399 dolarów. Nie wiemy jeszcze, ile dokładnie zapłacimy w Polsce, jednak należy się spodziewać kwoty w okolicach 7000 zł.

Fujinon 16-50 f/2.8-4.8 - nowy obiektyw kitowy

Warto także wspomnieć, że razem z XT-50 Japończycy wprowadzili do swojej oferty nowy obiektyw kitowy. Fujinon XF16-50 mm f/2.8-4.8 R LM WR ma być następcą niezwykle cenionego modelu 18-55 mm f/2.8-4.0 R LM OIS. W porównaniu z poprzednikiem nowy model zaoferuje szerszy maksymalny kąt widzenia, wyższą zdolność rozdzielczość oraz uszczelnianą konstrukcję. Wiele osób doceni także krótszy minimalny dystans ostrzenia oraz zastosowanie wewnętrznego zoomu, dzięki czemu szkło w trakcie używania nie zmienia swojego rozmiaru.

Zobacz: Konica Minolta i Fujifilm razem będą ciąć koszty

Zobacz: Fujifilm X100VI - debiutuje nowy aparat w stylu retro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Fujifilm

Źródło tekstu: Fujifilm