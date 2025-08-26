Tech

Elon Musk nie wytrzymuje. Rusza z kolejnymi pozwami

Wszystko wskazuje na to, że dla Elona Muska miesiąc bez procesu sądowego to miesiąc stracony. Tym razem amerykański miliarder zdecydował się pozwać Apple i OpenAI. Najbogatszy człowiek świata oskarża te firmy o nielegalne praktyki, mające na celu pozbycie się konkurencji z urządzeń Apple. 

Akt oskarżenia już w sądzie

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu w Teksasie. Jest w nim mowa między innymi o "blokowaniu rynku w celu utrzymania monopolu i zapobieganiu innowacji takim jak X i xAI". 

Bez ekskluzywnej współpracy z OpenAI, Apple nie miałoby powodu do blokowania takich aplikacji X czy Grok w swoim AppStore.

- możemy także przeczytać w pozwie. 

Musk już kilka dni wcześniej na swoim portalu X pisał o nieuczciwych praktykach stosowanych w AppStore. 

Ponad milion ocen ze średnią 4.9 dla Groka a Apple nadal nie umieszcza aplikacji na żadnych listach.

Według amerykańskiego miliardera, współpraca Apple z OpenAI sprawia, że najwyższe miejsce na listach aplikacji AI w AppStore jest zarezerwowane dla ChatGPT i żaden konkurent nie ma najmniejszych szans na wyprzedzenie aplikacji zbudowanej przez OpenAI. 

Sam Musk nie miał jednak problemu z tym, aby w produkowanych przez jego firmę samochodach Tesla umieścić swój AI, czyli Grok. Podobnie sprawa ma się na portalu X, w którym na każdym praktycznie kroku można skorzystać ze stworzonego przez xAI modelu sztucznej inteligencji. 

Prawnicy niezwiązani ze sprawą z ciekawością będą przyglądać się procesowi. Nie wiadomo bowiem jak amerykański sąd zadecyduje w pierwszej tego typu sprawie, dotyczącej wykorzystania AI. Z jednej strony może uznać biznesowe podstawy decyzji Apple o podjęciu współpracy z OpenAI. Z drugiej strony, sędzia może zdecydować, że Apple wykorzystuje swoją dominującą pozycję na rynku w celu ograniczenia konkurencji. 

Musk sądzi się już z OpenAI i jej prezesem Samem Altmanem w innym procesie dotyczącym planów przejścia firmy z formy non-profit w organizację działającą dla zysku. 

Apple natomiast niedawno przegrało proces z Epic Games, w którym sąd nakazał właścicielowi AppStore dopuszczenie w nim większej konkurencji i dodatkowych opcji płatności. 

